Sennheiser lanza nuevos auriculares en el CES 2024: Momentum 4 y Momentum Sport

Sennheiser ha presentado su última propuesta en el mercado de los auriculares enfocados en el ejercicio físico, los Momentum Sport. Diseñados para soportar las tensiones de un entrenamiento sudoroso y lo suficientemente sofisticados como para realizar un seguimiento de tu ritmo cardíaco y temperatura corporal. Este modelo es parte de un trío de nuevos lanzamientos de la firma en el CES 2024, junto con los Momentum True Wireless 4 y los Accentum Plus.

Sennheiser Momentum Sport, lo más llamativo anunciado

La capacidad de medición del ritmo cardíaco no es nueva en los auriculares inalámbricos, pero sigue siendo poco común, y esta función no había aparecido en los modelos anteriores de auriculares deportivos de Sennheiser. Según el fabricante, los nuevos auriculares Momentum Sport pueden rastrear tu ritmo cardíaco mediante un sensor integrado de fotopletismografía (PPG) y sincronizarse con dispositivos y aplicaciones deportivas de marcas como Apple, Garmin, Strava, Peloton y Polar.

En cuanto a las características de estos auriculares, estos auriculares ofrecen lo que se espera de unos auriculares deportivos. Tienen una clasificación IP55 para resistir el polvo y las salpicaduras de agua, y cuentan con un diseño semiabierto para ayudarte a mantener la conciencia de tu entorno. Pero si prefieres aislarte del mundo exterior, también cuentan con cancelación de ruido adaptativa. La duración de la batería se estima en hasta seis horas para los auriculares en sí, extendiéndose hasta un total de 24 horas con el estuche de carga -que puede ser por USB tipo C o mediante tecnología inalámbrica Qi-.

Sennheiser

Los códecs compatibles incluyen AptX Adaptive, AAC y SBC, por lo que la buena calidad de sonido está más que garantizada.

Las otras novedades de Sennheiser

Para aquellos que buscan algo menos resistente y más premium, Sennheiser también anuncia hoy sus nuevos auriculares insignia Momentum True Wireless 4. Aquí, el enfoque se centra menos en la durabilidad y más en la calidad del sonido. Los auriculares cuentan con soporte para la tecnología AptX Lossless de Qualcomm, que ofrece audio sin pérdida de calidad cuando se empareja con un dispositivo compatible, así como soporte para nuevas tecnologías como el eficiente Bluetooth LE Audio y Auracast.

Sennheiser

La duración de la batería se estima en hasta 7,5 horas para los auriculares en sí, ampliándose a 30 horas con el estuche de carga, compitiendo con nuestra principal elección para los mejores auriculares inalámbricos verdaderos disponibles en la actualidad. Se pueden cargar mediante USB tipo C o de forma inalámbrica (Qi).

Finalmente, están los auriculares de diadema con cancelación de ruido Accentum Plus. Estos cuentan con hasta 50 horas de duración de batería, controles táctiles en las copas de las orejas y soporte para AptX Adaptive -no les falta conectividad multipunto-. Se cargan mediante USB tipo C, con 10 minutos de carga, proporcionando un reclamado cinco horas de escucha, y hay un puerto de 3,5 mm para cuando desees conectarte a una fuente de audio por cable.

Sennheiser

Precios y disponibilidad

Los tres nuevos dispositivos de Sennheiser se lanzarán en los próximos meses. Accentum Plus se enviará primero el 20 de febrero por 229,99 euros, seguido por los Momentum True Wireless 4 el 29 de febrero y, en este caso, se tiene que pagar 299,99€. Finalmente, los Momentum Sport llegarán con sus sensores de ritmo cardíaco y temperatura corporal el 9 de abril, con un precio de 329.99 euros.