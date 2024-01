Pérez-Llorca dobla su apuesta en Lisboa con la incorporación de cuatro nuevos socios

El despacho de abogados Pérez-Llorca da un paso más en su internacionalización e implantación en Lisboa y refuerza su equipo de profesionales en esta oficina con la incorporación de cuatro nuevos socios. De esta manera, el despacho alcanza en Portugal plena capacidad transaccional para acompañar a sus clientes en sus operaciones corporativas y poder asesorarles en todos los posibles ángulos legales conexos al derecho mercantil.

La noticia de estos nombramientos llega un mes después de que el Despacho informara sobre la incorporación de seis socios y socias para las prácticas de Corporate/M&A, Banking & Finance, energía e infraestructuras, mercado de capitales, laboral, regulatorio y competencia, y tan solo tres meses después de que anunciara su intención de operar en Lisboa con oficina y equipo propio practicando derecho portugués.

Con estos nuevos socios, que estarán coordinados por el socio coordinador de la oficina de Lisboa Gonçalo Capela Godinho, Pérez-Llorca se dota de más de 25 profesionales especialistas en diferentes prácticas del derecho de empresa.

Adolfo Mesquita Nunes se une al proyecto luso de Pérez-Llorca como socio de derecho público y regulatorio desde una firma portuguesa en la que codirigía esta área junto con Débora Melo Fernandes. Con más de 20 años de práctica, ha centrado su actividad en las áreas de políticas públicas, contratación pública, regulación y contencioso administrativo. Adolfo Mesquita Nunes es, hasta la fecha, vicepresidente y consejero no ejecutivo independiente de Galp Energia, miembro del panel de arbitraje del Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) y profesor invitado de Nova School of Business and Economics y de Nova School of Law.

Por su parte, Débora Melo Fernandes se incorpora como socia de derecho público y regulatorio de la oficina de Lisboa de Pérez-Llorca. La abogada es especialista en derecho público y administrativo, ha trabajado en despachos de referencia y era, hasta ahora, codirectora del área de derecho público y regulatorio de un despacho portugués junto con Adolfo Mesquita Nunes. Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en sectores altamente regulados como la movilidad, la energía y las telecomunicaciones, así como en asuntos de gran relevancia relacionados con la preparación y ejecución de contratos públicos. Representa a entidades públicas y privadas en sus litigios ante los tribunales administrativos y en procedimientos de arbitraje y es Árbitro del Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD). Además, es fundadora de la Associação de Direito Administrativo (ADA) y embajadora de Women in ESG.

Evo Fernandes ha desarrollado su carrera profesional en despachos internacionales y hasta su incorporación a Pérez-Llorca era miembro del departamento de derecho inmobiliario de la oficina de Lisboa de un despacho británico. Su práctica se centra en el asesoramiento a inversores nacionales y extranjeros, como instituciones financieras, fondos de inversión y fondos de private equity, en operaciones de compraventa de inmuebles, proyectos de promoción inmobiliaria y gestión de activos inmobiliarios, concretamente en el sector turístico, de oficinas, logístico, de centros comerciales y residencial y residencial alternativo. También cuenta con una amplia experiencia en la adquisición de carteras REOs y NPLs, en la adquisición de proyectos de energías renovables, en operaciones de sale and lease back, en operaciones de arrendamiento financiero y en due diligence inmobiliarias.

Susana Estêvão Gonçalves ha forjado su trayectoria en bufetes portugueses e internacionales y, hasta su incorporación a Pérez-Llorca, era socia de fiscal de la oficina de Lisboa de un despacho español. Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal en inversiones nacionales e internacionales, en la estructuración fiscal de operaciones de M&A en sectores como la energía, las infraestructuras o el inmobiliario, en transacciones financieras y de capital riesgo, así como en reestructuraciones societarias. Además, está especializada en fiscalidad empresarial internacional, incluyendo precios de transferencia, establecimiento permanente y tributación de flujos transfronterizos. Asimismo, presta asesoramiento recurrente en la estructuración de patrimonios personales y familiares y en inspecciones y litigios fiscales.

“Nuestro plan en Portugal es firme y ambicioso. Nuestra intención es seguir creciendo y, con las incorporaciones anunciadas, nuestra oficina de Lisboa cuenta con un equipo de profesionales capaces de acompañar a nuestros clientes en todos los aspectos legales requeridos en una operación mercantil” ha afirmado Gonçalo Capela Godinho, socio coordinador de la oficina de Lisboa del despacho. “En Pérez-Llorca tenemos como objetivo convertirnos en una de las firmas de abogados de referencia en la Península Ibérica y nuestra estrategia para conseguirlo pasa por unir a nuestro proyecto a los mejores profesionales, tanto socios como abogados y personal de business services para, entre todos, construir esta oficina y dar el mejor servicio del mercado a nuestros clientes” subraya Godinho.