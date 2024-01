Apps que te ayudarán a cumplir tus propósitos y objetivos en 2024

El año nuevo ya está aquí, y es más que probable que estés pensando en cómo poder cumplir con todos tus propósitos de cara a 2024. Pues para ponerte las cosas un poco más fáciles, te hemos preparado un recopilatorio con las mejores apps para cumplir tus propósitos de Año Nuevo.

Hablamos de aplicaciones gratuitas, aunque tienen compras internas para acceder a más funciones, y que te ayudarán a organizarte mucho mejor para conseguir cumplir todos los objetivos y retos que te propongas.

Las mejores apps para cumplir propósitos de año nuevo 2024

Recuerdas que no tienes que empezar al 100%, sino que has de ir marcándote pequeños objetivos. Mejor caminar cada día 30 minutos que no ir al gimnasio al tercer día porque estás molido.

Así que, viendo que estas apps están disponibles en Google Play y App Store sin pagar nada, te invitamos a probarlas.

Todoist

Vamos a empezar con una de las mejores opciones si buscas apps para cumplir con tus propósitos de Año Nuevo. Todoist es una aplicación de gestión de tareas y lista de tareas que te ayuda a mantenerte organizado y cumplir tus metas.

Puedes crear listas de tareas, establecer recordatorios, y seguir tu progreso. También te permite establecer metas y proyectos para alcanzar tus objetivos a largo plazo. Así que, viendo todo lo que ofrece, no dudes en probarla.

MyFitnessPal

Si tu propósito de año nuevo incluye mantener un estilo de vida más saludable, MyFitnessPal es una excelente elección. Esta aplicación te ayuda a rastrear tu ingesta de alimentos y ejercicio, establecer metas de pérdida de peso o fitness, y te proporciona información nutricional detallada para tomar decisiones más saludables.

Headspace

Continuamos con una aplicación que te ayudará a la hora de liberar tu mente y conseguir el bienestar. Para ello, Heaspace es una app de meditación guiada que te ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y fomentar la atención plena.

Ofrece una variedad de sesiones y programas diseñados para ayudarte a establecer hábitos de meditación.

QuitNow!

Vamos a ir cerrando con una app perfecta para uno de los propósitos de año nuevo más habituales: dejar de fumar. Aquí es donde entra QuitNow!, una aplicación diseñada específicamente para ayudarte a dejar de fumar.

Ofrece seguimiento de tu progreso, te muestra cuánto tiempo has estado sin fumar, cuántos cigarrillos has evitado y cuánto dinero has ahorrado. También proporciona apoyo y motivación con estadísticas y logros.