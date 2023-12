El Samsung Galaxy Book 3 Go es oficial, un modelo potente y conectividad 5G

Samsung ha presentado su última incorporación al mundo de las portátiles, el Galaxy Book 3 Go. Este nuevo modelo, que ejecuta el sistema operativo Windows 11 y cuenta con conectividad 5G, busca posicionarse en el segmento de dispositivos que son una buena solución para la mayoría de los usuarios y que supone una renovación sensata de esta gama de producto.

Utilizando un procesador Snapdragon de Qualcomm, este equipo que tiene un precio en Corea del sur de 557,700 KRW (unos 390 euros al cambio), el Galaxy Book 3 Go estará disponible a partir del 2 de enero de 2023 en dicha región -tanto en la tienda en línea como en las tiendas- y se espera que se lance en otras regiones con el paso del tiempo

Lo más interesante del Samsung Galaxy Book 3 Go

Diseñado principalmente para estudiantes y como un portátil para los que trabajan en condiciones de movilidad sin grandes exigencias, la compañía coreana ha integrado una pantalla IPS LCD de 14 pulgadas con resolución Full HD en el ordenador. Incluye, además, una cámara web de 720p, un teclado sin teclado numérico y un amplio touchpad.

Samsung

En lo que tiene que ver con el hardware principal, el equipo utiliza el procesador Snapdragon 7c+ Gen 3 de Qualcomm, que consta de cuatro núcleos de CPU Cortex-A78 y el mismo número Cortex-A55 (la GPU es una Adreno, lo habitual en estos componentes). Este chipset se fabrica mediante el proceso de seis nanómetros. Aparte, el dispositivo cuenta con 4 GB de RAM, 128 gigas de almacenamiento interno y una ranura para tarjeta microSD para ampliar esta última opción.

No le faltan las aplicaciones del ecosistema Galaxy, como Buds Auto Switch, Multi Control, Second Screen y Quick Share; lo que asegura más opciones de uso que las propias de su sistema operativo Windows 11.

Una buena conectividad, diferencial en este portátil

En cuanto a la conectividad, cuenta con 5G, WiFi 6E y Bluetooth 5.1 en el apartado inalámbrico. Otras opciones son un puerto USB tipo A, dos USB tipo C y, además, no le falta un conector combinado de auriculares y micrófono con un conector de 3,5 milímetros. El nuevo Samsung Galaxy Book 3 Go tiene un grosor de 15,5 mm y un peso de únicamente 1,43 kg, por lo que hablamos de un equipo muy ligero y que se transporta con comodidad.

Samsung

Ofrece carga rápida de 45W y puede utilizarse hasta 8 horas con solo 30 minutos de carga. Incorpora altavoces duales de 1,5W estéreo, por lo que cumple en el apartado multimedia. Un portavoz de Samsung ha indicado que "el Galaxy Book 3 Go 5G es un producto que expande significativamente el entorno de trabajo de las computadoras portátiles con la red 5G ultrarrápida y el ecosistema Galaxy. Este ofrece todas las características de productividad, portabilidad y conectividad a través del 5G. Esperamos que puedas experimentar una vida inteligente y libre en cualquier momento y lugar con la Book 3 Go 5G".

Con esta nueva oferta, Samsung busca destacarse en el competitivo mercado de los portátiles económicos, brindando a los usuarios una opción que combina rendimiento correcto, buena conectividad y la garantía de la reconocida marca Galaxy. El Galaxy Book 3 Go 5G promete ser una herramienta adecuada para estudiantes y profesionales que buscan un equilibrio entre funcionalidad y accesibilidad.