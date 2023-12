Estrenos que llegan a Netflix, Prime Video y más para el fin de semana del 1 de diciembre

El primer fin de semana de diciembre de 2023 llega con el inicio de este, y para celebrarlo en las plataformas de vídeo en streaming aterrizan una buena cantidad de estrenos que debes conocer por si no tienes muchos planes y una de las cosas que menos te apetece es tener que soportar el frío y la lluvia.

La serie Ataque de los titanes estrena su entrega final el mismo día uno de diciembre en Netflix. En este capítulo final, la historia toma un giro impactante cuando Historia asume el liderazgo de una Eldia militarizada, marcando un cambio significativo en el curso del mundo ficticio creado por Isayama. Mientras tanto, Mikasa realiza un acto conmovedor al enterrar a Eren en el árbol que presenció su crecimiento, añadiendo un toque simbólico a un momento crucial de la narrativa.

El desenlace de "Shingeki no Kyojin" se caracteriza por su complejidad emocional, ofreciendo a los espectadores una mezcla de sentimientos difíciles de digerir. La conclusión es tanto triste como épica, sumergiendo a los personajes y a los seguidores en un torrente de lágrimas y dolor. A pesar de la melancolía que impregna este desenlace, existe un cierto alivio, quizás derivado de la resolución de los acontecimientos y el cierre de los arcos narrativos.

En lo que tiene que ver con las películas, más que un título, lo que queremos destacar es que en HBO Max desde el día 1 se pueden ver las siete primeras entregas de la saga Fast & Furious. La exitosa franquicia cinematográfica ha dejado una marca indeleble en la cultura pop desde su debut en 2001. Con un enfoque primordial en el mundo de los automóviles, la saga ha evolucionado a lo largo de los años, trascendiendo las carreras callejeras para abordar tramas de atracos y espionaje.

Todo comenzó con el estreno de la primera película en 2001, marcando el inicio de una trilogía original que se centraba en las emocionantes carreras callejeras. Este primer ciclo culminó con la película independiente "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" en 2006, que exploró la escena automovilística en Japón.

El resto de los estrenos en el fin de semana del 1 de diciembre

Esta es la lista completa de lo que debes saber que llega como nuevo a los servicios de vídeo en streaming más utilizados en España:

Netflix

Sweet Home: estreno de la segunda temporada el 1 de diciembre

HBO Max

Boom Boom Bruno: estreno de la temporada el 1 de diciembre

Prime Video

Navidad en Candy Cane Lane: estreno el 1 de diciembre

Downton Abbey: Una nueva era: estreno el 2 de diciembre

Disney+

Doctor Who: La salvaje lejanía azul: contenido especial el 2 de diciembre

El guía: estreno el 1 de diciembre

Movistar Plus+

Renfield: estreno el 1 de diciembre

Filmin