Cómo devolver un producto en Amazon que ya no quieres paso a paso

Amazon es la tienda online de referencia, y su catálogo se carga de ofertas en periodos como el Black Friday para que puedas disfrutar de los mejores descuentos. Es muy probable que hayas aprovechado este periodo de compras para hacerte con todo tipo de tecnología y otros productos al mejor precio. Pero, ¿qué pasa si te arrepientes de una compra del Black Friday y quieres devolver algo de Amazon?

Pues que no hay problema alguno. Además, la garantía de Amazon en este periodo de compras suele ser más grande de lo habitual. Así que, vamos a explicarte paso a paso cómo devolver cualquier producto de Amazon que ya no quieras.

Qué pasos seguir para devolver un producto de Amazon

Es muy posible que hayas aprovechado alguna ganga y que luego te hayas dado cuenta de que ese producto no era tan necesario e imprescindible como tú pensaba. O igual has

Además, y como verás más adelante, el proceso no tiene mayor misterio. Lo primero que debes hacer es entrar en la web de Amazon y pulsar en tu perfil, situado en la parte superior derecha. Pulsa en tu nombre y verás que se abre un desplegable.

El siguiente paso será darle a Mis pedidos, donde tendrás un completo historial con todas las compras que has realizado. En mi caso, voy a devolver un arenero para mi gato que no me gusta. Solo hay que buscar el producto dentro del listado y pulsar en la opción Devolver o reemplazar productos.

Ten en cuenta que, en el caso de que hayas pedido más de un producto en la misma compra, te saldrán todos los que compraste. Verás que en mi caso es una funda impermeable y un enchufe de carga. Como estoy contento con estos productos, no los dejaré marcados.

Ahora, toca elegir el motivo por el que quieres tramitar la devolución de dicho producto. Tranquilo, puedes poner la razón real (Ya no lo quiero), ya que no te van a dar problema alguno en este aspecto.

El último paso es tan sencillo como elegir si quieres que el reembolso vaya al saldo de Amazon, para que puedas utilizarlo en futuras compras, o que te hagan un reembolso a la cuenta bancaria con la que hiciste la compra.

Como habrás podido ver, el proceso no reviste complicación alguna, por lo que no dudes en seguir este sencillo tutorial en el caso de que tengas que hacer la devolución de un producto de Amazon.