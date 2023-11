Pablo Llarena, premio Balanza de Oro: “Una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley"

El magistrado Pablo Llarena ha subrayado que "una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley" este miércoles tras recibir el galardón Balanza de Oro 2023 entregado por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM). El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo cuestionó así sin citarla la propuesta de ley de amnistía negociada entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

“Cuando se desactiva la aplicación de la ley para algunos, mientras se entone la prisión para los demás ciudadanos que realizan las mismas conductas, la sociedad queda presentada en la duda y el privilegio”, señaló el juez durante su discurso.

La ceremonia tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La distinción Balanza de Oro se entregó este año al juez Pablo Llarena Conde “por su extraordinaria contribución al mundo de la justicia y el Estado de derecho como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por su altísima cualificación profesional, dotes de humanidad, sensibilidad con los problemas sociales e intachable trayectoria judicial, además de por sus numerosos artículos publicados en materia penal y participación en diferentes obras colectivas”, según el acuerdo de la junta de gobierno del colegio de procuradores de 25 de julio de 2023.

En el mismo acto se hizo entrega también de una Mención Honorífica, a título póstumo, a Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Supremo y uno de los fundadores de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El presidente del Consejo General de Procuradores de España hizo entrega de la mención honorífica al procurador Ramón Rodríguez Nogueira, hijo del magistrado recientemente fallecido. En sus palabras de agradecimiento, destacó que su padre fue un "firme defensor de la separación de poderes y de una justicia independiente". Por su parte, en su intervención Estévez resaltó "la labor de los que aplican la ley por tierra, mar y aire, y persiguen el delito a pesar de las dificultades personales que ello les origina".

Siguiendo el orden del acto, el magistrado Pablo Llarena Conde recibió la placa de manos del decano del ICPM Alberto N. García Barrenechea, que destacó "la procura madrileña siempre estará cerca de los que defienden la independencia del Poder Judicial", así como "nos honras aceptando nuestra Balanza de Oro, porque tus valores, constancia y dedicación, son también los nuestros".

En su turno de palabra, el magistrado Llarena Conde agradeció la concesión de este premio que cumplía con "la vocación que me llevó al ejercicio de la judicatura: defender los derechos y deberes constitucionales, derechos fundamentales que son patrimonio de la sociedad", y resaltó que "una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley", y "cuando se desactiva la ley para algunos, la sociedad se presenta en la duda y el privilegio". "Esta distinción es un incentivo más para que jueces y fiscales sigamos trabajando con responsabilidad, independencia y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley", afirmó para finalizar.

La clausura del acto corrió a cargo del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, que en su discurso resumió "Llarena encarna el triunfo del Estado de derecho. Su ejemplo, y el legado de Rodríguez Arribas, muestran que sin ley no hay democracia".

