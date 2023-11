WhatsApp potencia los chats de voz en los grupos que tienen muchos miembros

WhatsApp ha anunciado una nueva forma de interactuar con un gran grupo de personas a través de chats de voz, que seguro es de lo más útil para muchos usuarios a la hora de utilizar esta aplicación de mensajería. Hablamos de nuevas opciones a la hora de realizar llamadas por voz en los chats grupales.

Aunque actualmente ya es posible crear una llamada de voz grupal con hasta 32 personas, no son pocos los que creen que se puede optimizar este apartado de la app teniendo en cuenta las necesidades que existen hoy en día. Por lo tanto, en la app propiedad de Meta han tomado cartas en el asunto con una nueva opción que, eso sí, funciona de manera un poco diferente a las llamadas de voz grupales convencionales que existen en otros desarrollos. Además, en poco tiempo también se aumentará el número usuarios que pueden hablar a la vez

Lo nuevo anunciado por WhatsApp

Lo que se tiene que hacer en la aplicación para dar uso a la nueva función, lo que ocurre es lo siguiente: una vez que inicias un chat de voz grupal, se enviará una notificación a cada miembro del grupo. Si están ocupados, ignorar el aviso es algo que no tiene problema alguno, ya que el teléfono no sonará continuamente. El caso es que, una vez que se esté dentro de un chat de voz grupal, se puede ver una burbuja que las diferentes personas podrán utilizar para acceder a las llamadas en cuestión en el caso de que esté activa.

WhatsApp

Una vez que se accede a la pantalla del chat, los controles de llamada (silenciar el chat de voz o finalizarlo) estarán accesibles en la parte superior de la pantalla, por lo que hablamos de una interfaz bastante cuidada e intuitiva. Es interesante comentar que el resto de los usuarios que no están dentro de la conversación por voz, podrán seguir enviando y viendo mensajes de texto de forma normal… algo que es muy positivo a la vez que útil.

Una mejora importante en los chats de voz

Los nuevos chats de voz grupales pueden ser utilizados por hasta 32 personas, como hemos indicado. Todos los mensajes, como no puede ser de otra forma, están cifrados de extremo a extremo -al igual que todos los demás mensajes en WhatsApp-, por lo que no se reduce la privacidad. Esta nueva función llegará tanto para Android como en iOS en las próximas semanas. La implementación para grupos más grandes (más de 33 personas) comenzará primero, pero no todos podrán unirse a los chats de voz al mismo tiempo.

Una importante mejora que llega a la aplicación, ya que potencia de forma muy importante los chats de voz en los grupos, algo que era demandado porque el uso de esta posibilidad está claramente en aumento. Por lo tanto, una buena decisión por parte de WhatsApp, una compañía propiedad de Meta.