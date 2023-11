En un mundo caracterizado por el vertiginoso avance tecnológico y una competencia feroz, las licencias FRAND se han convertido en un instrumento crucial para asegurar la interoperabilidad, el desarrollo económico y la calidad de los productos. Estas licencias, que se distinguen por su carácter justo (Fair), razonable (Reasonable) y no discriminatorio (Non-Discriminatory), representan un faro de estabilidad en medio de las tormentas de disputas relacionadas con patentes y acuerdos de licencia. Sin embargo, también presentan desafíos significativos que requieren un abordaje efectivo.

Las licencias FRAND se refieren a las condiciones bajo las cuales el titular de una patente esencial se compromete a otorgar licencias a terceros. En este sentido, una patente esencial es aquella que debe incorporarse en un producto o procedimiento específico para cumplir con las normas técnicas o requisitos establecidos por organismos reguladores que elaboran estándares técnicos o de calidad para productos, procesos de producción, servicios o métodos.

Una de las funciones clave de las licencias FRAND es prevenir casos de patent holdup, donde el titular de una patente esencial exige royalties excesivos al hacer valer su patente contra productos de otras empresas. Esto acarrearía costes inesperadamente elevados y desincentivaría la inversión en I+D+i.

Los casos en los que los tribunales han tenido que resolver sobre licencias FRAND no han sido abundantes, pero han tenido un impacto significativo. Un ejemplo destacado es el caso Huawei vs. ZTE, que marcó un hito en el ámbito de las patentes esenciales para normas y las licencias FRAND en la Unión Europea. En este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (asunto C-170/13) estableció un marco procedimental para determinar cuándo las acciones de un titular de una patente esencial podrían considerarse anticompetitivas en el contexto de la concesión de licencias FRAND. Así, el titular de la patente debe notificar previamente por escrito al infractor, indicando la patente infringida y la infracción, y ofrecer una licencia en términos FRAND (justos, razonables y no discriminatorios).

El caso Huawei asemeja al precedente establecido por el caso eBay Inc. v. MercExchange en Estados Unidos, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos, limitó la emisión de órdenes judiciales automáticas en caso de infracción de patentes.

De vuelta a la Unión Europea, en Alemania el Bundesgerichtshof (el Alto Tribunal de Alemania) con clara intención de proteger el tejido innovador, ha enfatizado en dos sentencias la necesidad de otorgar licencias en términos FRAND para prevenir prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante.

En los casos mencionados, a través de la implementación de licencias FRAND, se busca que los licenciatarios accedan equitativamente a patentes esenciales, fomentando la competencia y la inversión en innovación, ya que hay un conocimiento previo de qué es lo que se va a solicitar por utilizar una patente esencial. Esto permite una mejora en la innovación, beneficiando al tejido empresarial. Asimismo, el hecho de que se negocie de una forma más transparente y con mayores garantías, hace que los potenciales licenciatarios estén dispuestos a solicitar una licencia y no utilizar la patente sin autorización a expensas de que les reclamen por dicho uso.

La Comisión Europea ha presentado recientemente una propuesta de reglamento al Parlamento Europeo y al Consejo (COM/2023/232), que se encuentra en proceso de tramitación. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar que los usuarios finales, incluyendo pequeñas empresas y consumidores en la Unión Europea, se beneficien de las últimas tecnologías normalizadas, fomentar la innovación en estándares de la UE y promover la competitividad tanto de los titulares de patentes esenciales como de los licenciatarios en la UE y en los mercados internacionales, entre otras opciones a través de las licencias FRAND.

La Comisión tiene un claro interés en aumentar la transparencia en torno a las patentes esenciales y las licencias FRAND asociadas. Para ello, se prevé la creación de un Registro de la Unión Europea de Patentes Esenciales para Normas (técnicas), gestionado por la EUIPO, que no sólo documentará los derechos de propiedad intelectual protegidos sino también los términos de las licencias FRAND. Además, se establece que la inscripción en este registro será obligatoria, y que los titulares de patentes esenciales que no cumplan con este requisito se verán impedidos de percibir royalties o de reclamar indemnizaciones por infracción de sus patentes. Un aspecto innovador del registro es que verificará de oficio la esencialidad de las patentes, para dar una mayor protección al tejido empresarial.

Por ende, es innegable la relevancia de las licencias FRAND en el ámbito legal y tecnológico. Estas licencias, al garantizar condiciones justas, razonables y no discriminatorias, desempeñan un papel crucial en la innovación, así como en la protección y promoción de los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo económico. La propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea representa un avance significativo en este campo y proporciona un marco legal beneficioso.

Javier Galán López, asociado senior de derecho digital de Deloitte Legal.