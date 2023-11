El papel del Business Angels y el éxito de la inversión en startups

El pasado viernes 3 de noviembre estuvo en el evento de Rotary, René de Jong, Vicepresidente de la Asociación Española de Business Angels (AEBAN), Vicepresidente de Entrepreneurs' Organization (EO), nombrado mejor Inversor de Europa en inversiones tempranas y uno de los Business Angels más conocidos de España. Estuvo hablando de "Qué es ser Business Angel y porqué invertir en startups" y le hemos realizado una entrevista para ahondar en el tema.

Cuál fue su motivación inicial para involucrarse como Business Angel y apoyar startups?

Me gusta el proceso de la creación de empresas. Es muy creativo (innovación), estratégico (¿Qué ofrecer a quién, cómo y que sea rentable) y ilusionante. Como Business Angel puedo participar en estos procesos, sin que me toque luego estar en el día a día.

En su experiencia, ¿cuáles son las cualidades y características que busca en un emprendedor o en una startup antes de considerar invertir en ellos?

Una idea que aporta valor añadido a los clientes (solucionar un problema, ahorro de tiempo, control de procesos etc), que sea escalable, con potencial internacional, con una ventaja competitiva frente a los demás competidores (que se tiene que haber analizado muy bien), un equipo equilibrado (no sólo tech o sólo comercial) y que no se pongan una nómina de 5.000€.

¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan los Business Angels al invertir en startups, y cómo recomendaría superarlos?

El 80% de las Start ups van a pique en los primeros 4 años. El Business Angel debe tener como objetivo (sabiendo esto) multiplicar su inversión por 10 (en 5 años), para recuperar las pérdidas y acabar con ganancias sobre la totalidad del capital invertido.

El pacto de socios. Normalmente un Business Angel puede llegar a tener entre un 1% y un 15% de la Start up. Es insuficiente para poder influir de forma decisiva en ninguna decisión. Hay que identificar las decisiones que sólo se podrán tomar con el voto del inversor/ los inversores, como por ejemplo subidas de las nóminas de los fundadores, el pago de dividendos.

En general es difícil para el inversor poder salir de la Start up (es decir poder vender sus acciones y recuperar la inversión con sus ganancias o pérdidas). Cualquier acuerdo que facilite una salida futura debe de ser considerado.

¿Cuáles son los sectores o industrias que le parecen más prometedores para invertir en startups en la actualidad y por qué?

No pienso en sectores, si no en ideas disruptivas en cualquier sector (Start ups que cambian "las normas del juego" de un sector y que tengan una ventaja competitiva). Esto dicho; es de esperar que generen mayores oportunidades:

- La inteligencia artificial.

- Robótica (incluyendo cualquier forma para organizar procesos mejor).

- Todo lo que es "silver economy" (todo lo relacionado con personas mayores de 60 años).

- Todo lo que sea sostenible y reciclable.

¿Cuál es la importancia de eventos como Rotary para los inversores y emprendedores, y qué consejo daría para sacar el máximo provecho de un evento de networking?

En los negocios, los conocimientos y los conocidos son de gran importancia. Cualquier evento de networking puede servir para ampliar ambos.Tips para networking:

- Ser tu mismo.

- No ir a vender "a la primera", si no intenta formar parte del ecosistema allí presente.

- Hay que ser pro-activo. "Te parece que nos presentamos" hacía alguien que está sólo o "¿Puedo unirme o estáis en una conversación privada"? si te acercas a un grupito.

- Tener interés en los demás; ¿Quiénes son, qué hacen y cómo podrías ayudarles?