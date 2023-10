Netflix pone fecha para el fin de la suscripción barata en España, ¿qué opciones quedan?

Netflix vuelve a ser noticia otra vez en nuestro país. Hoy se conocía que en algunos países se aumentaba el coste de las suscripciones existentes, como por ejemplo en Francia. Pero, por lo que parece, la plataforma tiene otros planes para España. Y estos no son otros que acabar con la cuenta Básica (y más barata sin anuncios) que tiene el servicio actualmente. Un cambio importante que habrá que ver cómo encaran los usuarios.

El plan Básico de Netflix, que permite a los usuarios ver películas y series en alta definición (HD), jugar a títulos de dispositivos móviles sin anuncios y usar la suscripción en un único dispositivo al mismo tiempo, ya no estará disponible en varios países, entre los que se encuentra España. ¿Y cuándo sucederá esto? Pues según los datos conocidos, la semana que viene. Vamos, de forma casi inmediata.

Las opciones que quedarán en España para ver Netflix

Pues te dejamos la lista de las posibles suscripciones (con el coste mensual), que van a estar disponibles para los usuarios una vez sea firme la decisión de Netflix:

Plan Estándar con anuncios: 5,49€ al mes.

Plan Estándar: 12,99€ al mes.

Plan Premium: 17,99€ al mes.

Con la eliminación del plan Básico (que costaba mensualmente 7,99 euros), existe un aumento virtual de cinco euros para aquellos usuarios que deseaban acceder al plan más económico de Netflix sin anuncios. A partir de la próxima semana, este tipo de usuarios tendrán que pagar 12,99 como mensualidad. Si esto es muchos, la única posibilidad será acceder a cuenta con anuncios que valen menos de seis euros y, en este caso, tener que asumir la publicidad (un filón que claramente no quiere desaprovechar la plataforma).

Cabe mencionar que este último plan ya representa el 30% de las nuevas suscripciones a la plataforma, lo que indica que la compañía está explorando nuevas formas de atraer a los anunciantes para aprovechar al máximo su éxito.

¿Qué pasa con los usuarios que tienen la cuenta Básica?

En cuanto a los usuarios que ya están suscritos al plan Básico en la actualidad, no está del todo claro qué ocurrirá con ellos. Lo más probable es que se les permita mantener su suscripción actual sin verse obligados a pagar más o a cambiar al plan Estándar con anuncios. Por el momento no se conoce exactamente lo que ocurrirá… pero no quedan muchos días para saberlo de forma oficial.

Este cambio en la oferta de planes de suscripción de Netflix es un intento de adaptarse a las necesidades del mercado optimizando su estrategia de precios. Si bien algunos usuarios pueden sentirse descontentos con la desaparición del plan Básico, otros podrían ver valor en el plan Estándar con anuncios, que ofrece una experiencia más económica a cambio de mostrar publicidad. Veremos si le cuadran las cuentas a la plataforma en España una vez que el cambio sea efectivo.