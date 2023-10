Starlink lanza la tecnología llamada Direct to Cell que funciona con teléfonos LTE

Desde su introducción en 2019, la compañía Starlink, propiedad de Elon Musk ha expandido gradualmente sus servicios a diferentes países, proporcionando conectividad en áreas a las que no llegan las redes tradicionales. Ahora, en un reciente desarrollo de la firma, esta ha introducido una nueva tecnología llamada Direct to Cell.

Este desarrollo o herramientas tiene como objetivo proporcionar conectividad celular a teléfonos LTE existentes a través de la tecnología satelital. De esta forma, se aumenta la compatibilidad del servicio de una forma radical y, por lo tanto, se puede decir que se convierte en casi universal.

Una implementación gradual en Starlink

La compañía, tal y como se ha anunciado recientemente, lanzó una nueva página web que describe cuáles son sus objetivos para este servicio. De acuerdo con lo que se explica, la implementación comenzará en 2024 con servicios de mensajería de texto. Además, la fase siguiente en 2025 introducirá funciones de voz y datos, junto con soporte para dispositivos de Internet de las Cosas (IoT).

Starlink

Lo que distingue al servicio Direct to Cell de lo que ofrece la competencia es su integración con teléfonos LTE existentes siempre que exista un espacio sin obstáculos hacia el cielo. De esta forma, se elimina la necesidad de realizar modificaciones en hardware, actualizar firmware o tener que instalar aplicaciones adicionales -lo que garantiza que los usuarios tengan acceso completo a mensajes de texto, voz y datos-.

Sin embargo, es importante destacar que el servicio tiene como objetivo ofrecer velocidades de entre dos y cuatro megabits por segundo, con el objetivo principal de proporcionar recepción en los lugares más remotos. No es algo espectacular, pero sí suficiente teniendo en cuenta la situación de la cobertura actual en algunos lugares.

No le falta competencia a la compañía

Starlink no es el único jugador en el mercado. Si bien el servicio Direct to Cell representa un avance significativo respecto a lo que existe en la actualidad, no es la única compañía que apuesta por ofrecer este tipo de servicios. Esto se debe a que AST Space Mobile también está planeando un servicio similar mediante el uso de satélites para que smartphones no modificados puedan tener conectividad (se espera que se haga realidad el próximo año).

Starlink

Además, antes de lanzarse al público, SpaceX necesitará la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para utilizar las bandas de radio necesarias con Starlink. Sin embargo, obtener esta aprobación podría ser un problema, ya que otras compañías como Dish Network y la asociación entre Apple y Globalstar han planteado preocupaciones sobre aspectos específicos de los esfuerzos de SpaceX en el desarrollo del servicio celular satelital.