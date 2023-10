Consejos de un experto en renta variable que dio el salto a las startups

Hoy en Territorio Pyme hablamos con Jaime de Wenetz, country manager de Sprinque en España para que nos cuente cómo es emprender un negocio, consejos para crecer, etc.

1. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?

Desde que era niño, me atraía el mundo de las empresas, algunos sectores más que otros, pero sin duda era algo que me llamaba la atención. Conforme más lo conocía, más interesante me parecía, por este motivo decidí estudiar económicas.

Durante la carrera, creé mis primeras empresas (una revista universitaria, una empresa de cesta de Navidad, etc… y me daba cuenta de que toda la teoría que aprendía en la universidad tenía utilidad en la vida real y eso, me motivaba mucho, tanto para estudiar (más y mejor), como para encontrar más casos de uso.

2. ¿Por qué decidiste pasar al ámbito de las startups? ¿Qué te atraía de este modelo empresarial?

Creo que las primeras experiencias laborales en (casi diría que “cualquier empresa”, son importantes), trabajar en mercados de capitales de Deutsche Bank y en gestión de activos en Credit Suisse, fueron (y sobre todo a esa edad), muy enriquecedoras. Pero la curva de aprendizaje y la rapidez que tienes escenarios a los que no te has enfrentado antes, en el caso de las startups, diría que a mí fue lo que me enganchó, y hasta hoy.

3. ¿Qué consejos darías a un emprendedor que está dando sus primeros pasos con su idea de negocio?

Se me ocurren varios, pero creo que los resumiría en: aprende a tomar decisiones (suena a algo obvio, pero hay mucho miedo a la hora de hacerlo y tiene mucho sentido, pero ser emprendedor, se trata precisamente de eso, de tratar de prever los riesgos (buenos y malos) de cada decisión que tomas. Como decía antes, el emprendedor/empresario, tiene que tomar muchas decisiones a lo largo del día (equipo, inversión, decisiones estratégicas como mercados internacionales, lanzamiento de nuevos productos, etc…).

4. ¿Y qué recomendación darías a la hora de escalar una empresa?

Una vez hayas conseguido el product market fit, el siguiente paso es escalar y para esto, mi recomendación es: 1) rodéate de un buen equipo, ten un plan que respete tu visión de la compañía, pero deja espacio para cambios y 2) apaláncate en tecnología todo lo que puedas, mientras no pierdas control y sensibilidad de lo que está pasando, esta te dará acceso a data que te ayudará a tomar decisiones.

5. Cómo experto en renta variable en su momento: ¿en qué te fijabas para decidirte por una determinada empresa, sector, fondo…?

Los estados financieros es lo primero que se ve cuando se empieza a analizar una compañía y por supuesto por determinados motivos, puedes tener más afinidad con un sector u otro. Pero para que te hagas una idea, cuando una empresa sale a bolsa, hace una ampliación de capital, hace “road shows”, lo que vendría a ser, verse con muchos bancos/fondos que pueden acabar suscribiendo títulos de ese evento de liquidez que prepara la compañía.

Cuando esto ocurre estas empresas hacen estas “giras”, suelen contratar a “book runners” que vienen a ser bancos o fondos de inversión, bien posicionados en el mercado, que les hacen intros con el resto de los inversores. Y ahí es donde acabas conociendo (con bastante detalle, me atrevería a decir) a quien lleva las riendas de la empresa. El encaje personal a mí me parece clave siempre, pero para hacer negocios, todavía más, tienes que poder fiarte de la persona que tienes enfrente en una conversación.