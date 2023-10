Buenas noticias: la batería del tablet OnePlus Pad Go será mejor de lo esperado

OnePlus ya tiene todo listo para ampliar su catálogo de productos con el lanzamiento del tablet Pad Go. La fecha marcada en el calendario es el 6 de octubre, y la compañía ya ha adelantado algunos detalles sobre el diseño y las especificaciones de este nuevo dispositivo. Las novedades más recientes se centran en el amperaje de la batería y la velocidad de carga.

Este es un apartado importante en todo tablet, ya que lo ideal es que se ofrezca todo lo necesario para que se superen las diez horas de uso para que la experiencia sea la adecuada. Hasta la fecha se tenían algunas dudas al respecto, pero con lo que se ha conocido de forma oficial, que son buenas noticias, cambia la percepción que se tiene del OnePlus Pad Go respecto a la autonomía.

Los datos de la batería del OnePlus Pad Go

El equipo del que hablamos estará equipado con un componente de 8.000 mAh, lo que asegura una amplia duración de la batería para que los usuarios disfruten de su tablet durante largos períodos sin preocuparse por quedarse sin energía. En principio, y si el hardware no es demasiado existente -algo que apunta a que será así-, superar las 11 horas de uso será más que posible.

OnePlus

Además, el tablet contará con la tecnología de carga rápida 33W SuperVOOC, lo que significa que podrás cargarla rápidamente y volver a usarla en poco tiempo. La tecnología de la que hablamos cuanta con grandes beneficios en lo que tiene que ver con la protección (como por ejemplo evitar sobretensiones o fallos por calor excesivo), y la potencia encaja para que no se tenga que esperar más de lo debido a que se consiga un rellenado óptimo y eficaz de la batería.

Otras opciones que son seguras en este tablet

OnePlus ya había revelado algunas características importantes del tablet anteriormente. Una de las más destacadas es su pantalla de 11,35 pulgadas con resolución 2,4K. De esta forma, la calidad visual será bastante buena con detalles nítidos. Ya sea que estés viendo películas, navegando por la web o trabajando en proyectos creativos, esta tablet garantiza una experiencia visual inmersiva.

OnePlus

Además, la OnePlus Pad Go contará con un sistema de sonido de alta calidad, que incluye cuatro altavoces con soporte para Dolby Atmos. Esto significa que podrás disfrutar de un sonido envolvente y claro, lo que mejorará tu experiencia multimedia general. La conectividad 5G es otra característica que será parte de este equipo, así como la inclusión de 8GB de RAM y 256 gigas de almacenamiento interno. Esto garantiza que puedas ejecutar aplicaciones y juegos exigentes sin problemas.

A pesar de que OnePlus ya ha compartido algunos detalles de la OnePlus Pad Go, aún quedan incógnitas por resolver. Uno de los aspectos que no se ha revelado, por ejemplo, es el procesador que impulsará esta tablet. Por suerte, todo quedará resuelto en apenas un día… no queda nada.