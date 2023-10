Optoma lanza nuevos proyectores portátiles para te montes tu propio cine donde quieras

Optoma es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un proyector. El fabricante presume de un catálogo de lo más completo y al que no paran de llegar nuevas incorporaciones. Y ahora, la firma acaba de presentar dos nuevos proyectores portátiles y muy compactos.

Unos equipos perfectos para el entorno familiar y que te permitirán proyectar una imagen en cualquier superficie. Hablamos de los nuevos proyectores portátiles Optoma ML1080 y ML1080ST, dos equipos con mucho que ofrecer y que pesan poco más de un kilogramo, además de ofrecer unas dimensiones muy comedidas ( 157 x 135 x 68 mm), para que el transporte no sea un problema.

Como verás más adelante, son unos equipos más que solventes y que te permitirán montar un cine en casa donde a ti te apetezca.

Así son los nuevos proyectores portátiles de Optoma

Aunque ambos ofrecen un diseño calcado y ofrecen una capacidad para proyectar una pantalla de hasta 100 pulgadas, el modelo ST hace referencia a tiro corto, pudiendo proyectar la imagen a tan solo 1,5 metros de distancia.

En cuanto a la calidad de imagen, los nuevos proyectores Optoma ML1080 y ML1080ST apuestan por tecnología DLP para ofrecer una resolución Full HD a través de su láser RGB triple con fuente de luz y que promete 1200 ANSI lúmenes. Más que suficiente para proyectar imágenes de calidad en un entorno oscuro. Y no podíamos olvidarnos de su vida útil, donde la bombilla promete hasta 30.000 horas de uso.

Una de las sorpresas más agradables con el lanzamiento de los nuevos ML1080 y ML1080ST de Optoma llega con su soporte HDR10 y HLG, algo poco habitual en un proyector y que permitirá disfrutar de todo tipo de plataformas como Netflix, HBO Max o Disney+ y ver sus contenidos compatibles con estos estándares HDR.

Si bien es cierto que los nuevos proyectores Optoma ML1080 y ML1080ST no son completamente independientes ya que no tienen una batería interna, sí que pueden ser alimentados por su puerto USB Tipo C, pudiendo utilizar una batería externo para ello. Tampoco faltan otras opciones de conectividad, como USB, WiFi y HDMI.

Dos productos que llegan al mercado a un precio muy atractivo. Si haces una búsqueda rápida por Internet, verás que el Optoma ML1080 tiene un precio oficial en España de 1.149 euros, pero ojo porque hay una oferta para el modelo ML1080ST (con tiro ultra corto) que lo deja en 1249 euros. Y por 100 euros de diferencia, vale mucho más la pena este segundo modelo.