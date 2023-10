Apple podría haber cancelado el proyecto para lanzar unas gafas inteligentes más económicas

Apple nos sorprendió al presentar las primeras gafas inteligentes de la marca y que ofrecen realidad virtual y aumentada. Las Apple Vision Pro no son precisamente baratas, pero los que las han podido probar han dicho que son impresionantes.

Además, sabemos que cuando lleguen al mercado incluirán soporte para todas las apps de iOS, para que puedas instalar cualquier aplicación del iPhone en las Apple Vision Pro. Pero, como te hemos dicho antes, su precio es muy alto.

3.999 euros es lo que costarán las Apple Vision Pro si llegan a España, recordemos que hay unidades limitadas. Y mucho nos tememos que la idea de un modelo más económico está cada vez más lejos. Y ojo, que esta información viene de Ming-Chi Kuo, un analista especializado en todo lo relacionado con Apple, y un peso pesado del sector.

Kuo afirma que Apple ha cancelado el proyecto para lanzar unas Apple Vision Pro baratas

Por si no lo sabías, Apple tenía planeado lanzar una versión más económica de las Apple Vision Pro. Un modelo más descafeinado pero que mantendría la esencia de las gafas inteligentes de la firma con sede en Cupertino. Y todo apuntaba a que 2025 sería la fecha elegida por la firma.

Aunque parece que no será así. Ming-Chi Kuo no ha detallado las razones exactas por las que Apple va a dejar de lado este proyecto, pero parece que el problema es que la firma fundada por Steve Jobs no está encontrando la forma de abaratar el coste de producción.

Según Kuo, Apple llegará a vender entre 400.000 y 600.000 unidades de las Apple Vision Pro. Y, si bien es cierto que ofrecerá una "excelente experiencia", puede llevar "más tiempo de lo que el mercado espera" convertirse en el próximo producto estrella de Apple.

Además, Kuo afirma que la próxima generación no llegaría hasta 2027, y hasta entonces no debemos esperar mejoras de hardware, por lo que no esperes muchas novedades en los próximos años. Por desgracia, parece que estas gafas tienen un coste de fabricación demasiado alto, y Apple no da con la tecla para abaratarlos.

Y el gran problema es que tampoco encuentran una alternativa más económica que permita mantener la excelencia necesaria. Por ejemplo, unas lentes de menor calidad podrían traducirse en cansancio ocular tras un uso prolongado.

Así que, aunque esto no significa que no veremos unas Apple Vision Pro más económica, parece que el proyecto se va a posponer más de lo esperado.