Se filtra el precio oficial que tendrá Spotify Hi-Fi, la versión de la app con sonido sin pérdida

Spotify se ha posicionado como la plataforma de streaming por excelencia a la hora de escuchar música online. El problema es que no tiene la calidad de sus rivales. Hablamos de servicios como Amazon Music HD, Tidal o Apple Music, y que ofrecen sonido sin pérdida.

El sonido sin pérdida, también conocido como lossless, es un tipo de compresión de audio que no elimina ningún dato del archivo original. Esto significa que el audio reproducido es idéntico al audio grabado, con la misma calidad.

La compresión sin pérdida se logra mediante un algoritmo que identifica los patrones repetitivos en el audio y los codifica de forma eficiente. Esto permite reducir el tamaño del archivo sin perder ninguna información. Así que la diferencia a nivel acústico es muy notable.

Un escalón por debajo para Spotify, que ofrece un sonido con mucha menor calidad. Aunque dentro de muy poco va a cambiar. La propia plataforma de origen sueco ya ha anunciado que más pronto que tarde lanzará su propia versión HiFi. Y ahora se ha filtrado su precio.

Esto es lo que costará Spotify Hi-Fi cuando llegue

Han sido los compañeros de The Verge los que se han hecho eco de un descubrimiento muy interesante. Ha sido un usuario de Reddit el que ha estado curioseando en el código fuente de la plataforma y ha encontrado referencias a "Spotify Superpremium".

De momento, se esperaba que esta tarifa se llamase Spotify Hi-Fi, pero podría ser que finalmente se llamase Superpremium su suscripción. De momento, tenemos poca información al respecto, pero a través de sus descubrimientos podemos sacar algunos detalles.

Por ejemplo, vemos que Spotify Supremium podría incluir 30 horas de escucha de audiolibros cada mes, además de contar con todo el catálogo con sonido sin pérdida. Además, llegarán nuevas herramientas avanzadas, como el poder personalizar el orden de las listas de reproducción por latidos por minuto, permitir transiciones suaves entre canciones y filtrar canciones en una lista de reproducción por estado de ánimo o género.

Una función que nos ha interesado mucho se llama "prueba de sonido", lo que te permitirá aprender más de tus hábitos auditivos para encontrar una mezcla de sonidos única. ¿Y el precio de esta nueva suscripción? Todo apunta a que Spotify Hi-Fi o Superpremium tendrá un precio de 19,99 dólares al mes, que seguramente serán 19,99 euros al cambio.

"En Spotify, estamos constantemente iterando e ideando para mejorar nuestra oferta de productos y ofrecer valor a los usuarios", dice el portavoz de Spotify, CJ Stanley, a The Verge . "Pero no comentamos sobre especulaciones sobre posibles nuevas características y no tenemos nada nuevo que compartir en este momento".

Así que habrá que esperar a que lo confirmen de forma oficial, pero está claro que Spotify Superpremium o Hi-Fi está más cerca que nunca y no solo mejorará el sonido de su catálogo, sino que además contará con funciones extra.