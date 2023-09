Los canales de WhatsApp ya son oficiales: cómo funcionan

No es la primera vez que te hablamos de los canales de WhatsApp, un nuevo medio de difusión por parte de la plataforma de mensajería instantánea. Pero hasta ahora era una función muy limitada ya que solo estaba disponible en algunos países.

Incluso te contamos cómo funcionan los canales de WhatsApp para cuando llegasen a España. Dicho y hecho. De esta manera, la compañía fundada por Mark Zuckerberg acaba de anunciar la disponibilidad global de esta herramienta. Sí, ya puedes utilizar los nuevos canales de WhatsApp a nivel mundial.

Como indica WhatsApp en su blog oficial "Hoy, nos emociona lanzar los canales de WhatsApp en más de 150 países y ofrecer una forma privada de recibir actualizaciones relevantes. Damos la bienvenida a miles de organizaciones, equipos deportivos, artistas e intelectuales que las personas pueden seguir, directamente en WhatsApp."

Cómo funcionan los canales de WhatsApp que han llegado a España

Tras meses de espera y pruebas en diferentes países, Meta ha anunciado la disponibilidad global de los grupos de WhatsApp para que puedas disfrutar de este nuevo método de difusión.

Igual que sucede en Telegram, los canales de WhatsApp nos permiten ofrecer información sobre un mismo tema. Puede ser un hobby, como las Smart TV, un grupo de música, un deporte…

Además, la compañía ha anunciado novedades que llegarán a su plataforma de mensajería instantánea.

Directorio mejorado: ahora puedes encontrar canales para seguir que se filtran automáticamente según tu país. También puedes ver los canales nuevos, más activos y populares según el número de seguidores.

ahora puedes encontrar canales para seguir que se filtran automáticamente según tu país. También puedes ver los canales nuevos, más activos y populares según el número de seguidores. Reacciones: puedes reaccionar con emojis para dar a conocer tu opinión y ver un recuento del total de reacciones. Los demás seguidores no podrán ver cómo reaccionas.

puedes reaccionar con emojis para dar a conocer tu opinión y ver un recuento del total de reacciones. Los demás seguidores no podrán ver cómo reaccionas. Edición: pronto, los administradores podrán hacer cambios en sus actualizaciones durante un plazo máximo de 30 días. Una vez pasado ese plazo, las eliminaremos automáticamente de nuestros servidores.

pronto, los administradores podrán hacer cambios en sus actualizaciones durante un plazo máximo de 30 días. Una vez pasado ese plazo, las eliminaremos automáticamente de nuestros servidores. Opción de reenvío: cada vez que reenvíes una actualización a chats o grupos, se incluirá un enlace al canal para que las personas puedan obtener más información.

De momento no hay muchos canales disponibles, pero no lleva ni un día activo, por lo que es cuestión de tener paciencia ya que poco a poco van a ir aumentando los canales de WhatsApp para que encuentres temas que te puedan interesar.

Para acceder, solo has de ir a la nueva pestaña llamada Novedades y que te permitirá descubrir los canales de WhatsApp. Si no te aparece, ten un poco de paciencia ya que en las próximas horas debería llegar a todos los usuarios.