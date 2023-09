Los precios de los iPhone 15 Pro subirán mucho su precio, ¿tiene Apple motivos para ello?

La nueva gama de teléfonos iPhone 15, que incluye las opciones básicas y los modelos Pro, será finalmente presentada en el evento 'Wonderlust' de Apple el próximo 12 de septiembre. Y, por lo que parece, es muy posible que exista un incremento de precio importante en los terminales. ¿Tiene Apple motivos para hacer esto?

Apple es conocida por su capacidad para innovar y conseguir que los iPhone sean casi únicos. Este año todo apunta que se mantendrá igual, y los modelos Pro de la serie iPhone 15 prometen llevar la experiencia del usuario a cotas muy altas. Los rumores sugieren que estos modelos incluirán, por ejemplo, nuevas actualizaciones de hardware y una construcción de titanio más robusta y mejorada.

Los iPhone 15 Pro serán los móviles más atractivos

Uno de los aspectos más llamativos del iPhone 15 Pro es la posibilidad de que incluya una tercera cámara tipo periscopio, lo que sería la primera vez que ocurriría en la gama iPhone. Esto podría representar un salto significativo en la capacidad de la cámara, permitiendo a los usuarios explorar nuevas posibilidades en la fotografía. Si bien aún no tenemos detalles específicos sobre las características del elemento, es un indicio de que Apple busca mejorar en un apartado donde la competencia es muy alta.

Apple decidida a subir los precios

Según diferentes informaciones, los precios de los modelos estándar iPhone 15 y iPhone 15 Plus se mantendrán consistentes con sus predecesores a pesar de las mejoras de hardware. Por lo que no costarán mucho más que los terminales a los que sustituyen en el mercado. Sin embargo, se espera que los iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max experimenten un importante aumento en su precio.

Bien es cierto que no se tiene claro cuál será el incremento, pero la apuesta más habitual entre los analistas es que los modelos de la gama Pro aumentarán su precio en unos 200 euros en Europa. Si esto se confirma, que está por ver, es muy posible que muchos vean casi inaccesible esta gama de producto. Y, esto, podría ser un problema para Apple.

Si esta información resulta precisa, el modelo iPhone 15 Pro Max podría convertirse en el iPhone más caro jamás producido por Apple hasta la fecha. ¿Y hay motivos para este aumento de precios? Lo cierto es que existen varios factores en juego, entre ellos el momento en el que se encuentra la economía global -que no es el mejor posible-, una inflación que no se controla del todo y, como no, los cambios en las preferencias del consumidor que podrían afectar las ventas de smartphones.

Las ventas de teléfonos en problemas

En los primeros dos trimestres de 2023, el mercado de smartphones experimentó una disminución significativa en los envíos a nivel mundial. Bien es cierto que con el lanzamiento de la nueva gama de los iPhone, se espera un aumento importante en las ventas de smartphones en los dos últimos trimestres del año -ya que Apple siempre ha sido un jugador importante en la industria, y sus lanzamientos suelen tener un impacto significativo en el mercado-.

En última instancia, todas estas especulaciones serán confirmadas o desmentidas en el evento 'Wonderlust' de Apple. Hasta entonces, los posibles compradores deben estar preparados para encontrarse con un aumento de precio en la gama pro de los iPhone 15. Habrá que ver si esto impacta en las ventas de la compañía de Cupertino, que es muy posible, y si no existe un salto en el mercado hacia la opción más básica, lo que no es para nada descartable.