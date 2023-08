Apple cambiará en iOS 17 la posición un botón que es muy utilizado en los iPhone

Apple parece que va a mover uno de los botones más utilizados en su sistema operativo para smartphones: el rojo de finalización de llamadas de la aplicación Teléfono. Las versiones beta de iOS 17, que probablemente se lanzarán oficialmente este otoño junto con el próximo iPhone 15, presentan una interfaz de llamadas rediseñada que desplaza el botón rojo hacia abajo y hacia la derecha.

Aunque la nueva interfaz técnicamente estaba disponible con la primera versión beta destinada a los desarrolladores de iOS 17, no ha sido hasta ahora cuando algunos se han percatado de forma clara del cambio del que hablamos. El caso es que parece que desde Apple quieren dar un nuevo aire a esta interfaz de usuario que, bien es cierto, lleva bastante tiempo siendo exactamente igual.

Un motivo para el cambio de Apple en iOS 17

Todo apunta a que la compañía de Cupertino ha realizado este cambio para tener en cuenta la nueva función Contact Poster de iOS 17, que reemplaza una gran parte de la interfaz de llamadas con una imagen que representa a la persona con la que estás hablando. En lugar de que esta imagen esté cubierta de botones e iconos, Apple parece haber desplazado los controles de llamada hacia abajo para permitir que queda el mayor espacio de pantalla libre.

Reddit

Otra opción que habría empujado a realizar el cambio es que se eviten posibles usos no deseados del elemento que permite acceder a FaceTime (que muchos confundir con la acción de colgar si todo se mantuviera igual). De todas formas, no hay que olvidar que hablamos de una versión de prueba, por lo que puede pasar que finalmente el cambio no sea efectivo cuando se lance el software para todos los usuarios.

La reubicación del botón de finalización de llamada puede ser importante para que la nueva función Contact Poster, que tiene como objetivo dar una presencia visual más prominente a la imagen de la persona con la que se está hablando, sea mucho más importante para los usuarios. La priorización de la imagen sobre los botones puede intentar ser un enfoque más intuitivo, ya que coloca al interlocutor en el centro de la atención del usuario al utilizar un iPhone.

Unsplash

¿Será todo bueno con el cambio?

Como con cualquier cambio en un sistema operativo, es lógico que surjan debates y opiniones diversas. Mientras algunos verán esta modificación como un avance positivo hacia una interfaz de usuario más centrada en la persona, otros pueden preocuparse por la adaptación a esta nueva disposición -especialmente si han estado utilizando la ubicación anterior del botón de finalización de llamada durante años y ya tienen incluso una mecánica muscular recordada al respecto-. Veremos, por lo tanto, cómo se toman los usuarios el posible cambio que, en un primer momento, apunta a ser positivo.