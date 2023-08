Por qué navegar en Modo incógnito no te protege tanto como tú te crees

Muchos de nosotros pensamos que al navegar en modo incógnito estamos protegiendo completamente nuestra privacidad. Nada más lejos de la realidad, ya que mucho nos tenemos que esta función es útil, pero no perfecta.

Como indican desde ADSLZone, es falsa la creencia popular de que la navegación en modo incógnito es infalible, ya que realmente dejamos un rastro y datos de conexión. Entonces, ¿qué podemos hacer?

Cómo funciona el Modo Incógnito de un navegador

La navegación en modo incógnito es una característica que se encuentra en muchos navegadores web modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, entre otros. Destaca porque, con esta opción activada, el navegador no guarda información sobre el historial de navegación, cookies, archivos temporales, datos de formularios y otros datos que normalmente se almacenan durante una sesión de navegación regular.

Esto significa que nadie que acceda a tu ordenador sabrá en qué páginas has navegado, ni se quedarán guardados formularios y otros registros que hayas podido hacer. Tampoco se almacenan cookies, que son pequeños archivos que los sitios web utilizan para almacenar información sobre la actividad del usuario en el navegador.

Así que, la navegación en Modo incógnito sí que protege tu privacidad en cierta manera al evitar que se almacenen ciertos datos, pero no garantiza tu anonimato por completo. Sin ir más lejos, la navegación en modo incógnito no oculta tu dirección IP, ni evitará que alguien pueda saber tus datos de navegación por ISP.

De esta manera, el Modo Incógnito es útil para tener mayor privacidad y evitar que otros usuarios que usen tu mismo equipo puedan ver detalles de tu actividad. La huella digital que vas dejando quedará registrada igualmente en este modo, por lo que van a poder rastrearte sin problema.

Así que, si quieres una protección total y anónima, te hará falta utilizar una VPN. Mientras que en Modo Incógnito no cuentas con ningún cifrado adicional, por lo que cualquier web puede registrar tu localización, con una VPN esto no sucederá.

Además, en verano es una herramienta casi imprescindible si te has de conectar a redes WiFi públicas. No, por usar el Modo Incógnito no te proteges ante posibles ciberatacantes. Por suerte, aunque vale mucho la pena contratar una VPN de pago, puedes empezar con las opciones gratuitas que hay en el mercado.

Hay muchas soluciones de gran calidad, aunque te voy a recomendar Tunnelbear porque funciona bastante bien y cuenta con 100 MB gratis diarios para que no tengas que pagar si vas a usar una VPN en momentos puntuales. Pero lo importante es que recuerdes que el Modo Incógnito sirve para lo que sirve, y si quieres un plus de seguridad y garantizar la privacidad de tu navegación, apuesta por una VPN.