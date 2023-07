Estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Movistar+, Disney+ y Amazon Prime Video

Ya estamos a lunes y en plena ola de calor. Por suerte, si estás de vacaciones o quieres estar al tanto de todas las novedades que llegan a las principales plataformas de streaming, esta semana contamos con algunos estrenos en Netflix, HBO Max, Movistar+ y Amazon Prime Video que no debes perderte.

Eso sí, mucho nos tememos que no hay estrenos esta semana ni de Disney+ ni de SkyShowtime. Sin más, os dejamos con todas las novedades que llegan en forma de películas, series y documentales del 17 al 23 de julio.

Todos los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Movistar+ y Amazon Prime Video del 17 al 23 de julio

Para empezar, Netflix nos trae El clon de Tyrone, una película en la que conoceremos a tres personajes interpretados por John Boyega, Jamie Foxx y Teyonah Parris sobre una investigación sobre un asunto muy oscuro del gobierno de Estados Unidos.

En el caso de Movistar Plus+, no te puedes perder El peor vecino del mundo, con Tom Hanks de protagonista. En ella, conoceremos la historia de Otto, un viudo cascarrabias al que no le gusta la alegría de sus vecinos. El problema es que ha llegado Marisol a su barrio para aportarle ese extra de alegría que no sabe, pero necesita como nunca.

Pasamos a HBO Max, que nos trae un documental de lo más interesante si eres amante de los cómics. Hablamos de Superpowered: la historia de DC, donde conocerás la historia de los personajes más conocidos del universo DC. Imprescindible para los más fans de Batman o Superman.

Cerramos con Amazon Prime Video, que por fin nos trae la película de animación One Piece Film Red, un imprescindible para los más otakus. Por último, te dejamos un resumen con todos los estrenos de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Movistar Plus para esta semana del 17 al 23 de julio.

Estrenos que llegan a Netflix esta semana

17 de julio

Lo desconocido: La cueva de los huesos

19 de julio

La inspiración más profunda

19 de julio

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada

20 de julio

Dulce magnolias T3

21 de julio

El clon de Tyrone

25 de julio

Sintonía T4

Estrenos HBO Max de la semana

19 de julio

¿QUÉ COMEMOS? CON ZOOEY DESCHANEL

19 de julio

SMARTLESS: DE GIRA

20 de julio

SUPERPOWERED: THE DC STORY

21 de julio

MAPA. Temporadas 1 y 2

Estrenos que llegan a Movistar esta semana

18 de julio

EO

La indignada Annie

19 de julio

El reino secreto

21 de julio

El peor vecino del mundo

22 de julio

El protector

23 de julio

Una herencia de muerte

Estrenos Amazon Prime Video de la semana

21 de julio