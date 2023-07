Twitter está impidiendo buscar enlaces de Threads en su plataforma

Está claro que a Elon Musk no le ha hecho ninguna gracia la llegada de Threads, la alternativa a Twitter que ha lanzado Instagram. Y lo cierto es que Meta ya está trabajando en nueva funciones para esta red social.

Aunque parece que Twitter no le quiere poner las cosas nada fáciles a su nuevo rival. O esto es lo que se desprende de la última publicación de los compañeros de The Verge, y en la que han detectado que no puedes hacer búsquedas de Threads a través de la red social del pajarito azul.

Elon Musk está limitando los enlaces de Threads en Twitter

Como indican desde el citado medio, cuando usamos el término "url:", que normalmente se usa para buscar enlaces a una URL específica, para buscar algún tema Threads, no aparece nada. Si haces la búsqueda de " url:threads.net " verás que hay cero resultados.

De esta manera, está claro que Twitter no va a poner las cosas nada fáciles a la hora de encontrar contenidos relacionados con Threads. Igual sucede a la hora de buscar "threads.net", donde encontarás todo tipo de resultados que nada tienen que ver con la nueva red social de Instagram.

Pero The Verge ha encontrado la forma de encontrar estos enlaces a Threads aunque Twitter los intente ocultar. El truco consiste en utilizar el siguiente comando de búsqueda "url:"threads net"" y donde verás una separación entre la palabra threads y net, eliminando el punto que había.

Y así sí que Twitter te muestra publicaciones que hayan enlazado a esta nueva red social propieda de Meta. No está claro el motivo, pero Twitter no ha dicho nada al respecto. Aunque viendo lo belicoso que ha estado Elon Musk ante la llegada de Threads, acusando a Meta de haber robado información confidencial de Twitter para crear esta nueva red social, tiene todo el sentido que el dueño de Twitter haya querido bloquear al máximo el acceso a su nuevo rival.

Además, no es la primera vez que el bueno de Elon Musk limita la visibilidad de sus rivales, sencillamente para dañar a la competencia. Veremos cómo sigue este culebrón, pero está claro que el genio nacido en Sudáfrica no va a poner las cosas nada fáciles a Instagram Threads para que se posicione como una buena alternativa a Twitter. Aunque de momento, con más de 100 millones de nuevos usuarios en tiempo récord, las cosas no pintan demasiado bien para la red social del pajarito azul.