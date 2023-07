Apple trabaja en un iMac con una impresionante pantalla de 32 pulgadas

Sabemos que Apple prepara una nueva generación de equipos. Por un lado, sabemos que el primer iPad Pro OLED llegará al mercado antes de lo esperado. Y también sabemos que la compañía de la manzana mordida trabaja en un iMac más grande y que contaría con una pantalla de 32 pulgadas.

Ojo, que la fuente de la filtración es Mark Gurman, un reputado periodista que ha publicado información muy interesante en su columna en Bloomberg, como recogen desde MacRumors. En ella, apunta a que esta nueva generación de iMacs está todavía en fase de desarrollo, por lo que no espera que se lancen hasta fines de 2024 o en algún momento de 2025 como muy pronto.

El primer iMac de 32 pulgadas llegará en 2024 o 2025

No es la primera vez que escuchamos rumores sobre un posible iMac con una diagonal de pantalla más grande. Además, el primer paso de la compañía fue lanzar el monitor Apple Pro Display XDR de 32 pulgadas, así que tiene sentido que apuesten por un iMac con este tamaño.

Cabe recordar que hace años que Apple dejó de vender el iMac y el iMac Pro de 27 pulgadas basados en Intel. Y llevamos tiempo esperando la versión con procesador Apple Silicon, su familia de procesadores.

Hasta ahora, la solución era usar el Apple Studio Display de 27 pulgadas, su nueva pantalla, conectado a un Mac Mini. Pero si quieres un todo en uno, la única opción disponible a día de hoy es el iMac de 24 pulgadas.

Un tamaño de pantalla que se queda un tanto corto a día de hoy. Además, el último modelo es el que tiene procesador M1 y fue lanzado en 2021. Por lo que, según las últimas declaraciones de Mark Gurman, la idea de la firma de la manzana mordida es lanzar un nuevo iMac este año o el próximo con procesador M3.

Y, en 2024 o 2025 llegaría la primera versión del iMac de 32 pulgadas de diagonal. No tenemos datos del panel, pero todo apunta a que contaría con resolución 6K. En cuanto al precio y fecha de lanzamiento, de momento hay que tener paciencia ya que, hasta que Apple no ofrezca información oficial, no son más que meras especulaciones.

Aunque tiene todo el sentido del mundo que Apple vaya a lanzar un iMac de 32 pulgadas, por lo que es solo cuestión de tiempo que lo anuncien de forma oficial, seguramente en octubre de 2024 o 2025.