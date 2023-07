Netflix ofrecerá mejores anuncios a los usuarios, ¿qué tiene pensado hacer?

Netflix, el gigante del streaming, podría estar planeando un cambio en su estrategia respecto al uso de anuncios a la hora de acceder a la plataforma. Por lo que se ha conocido, la compañía ha estado en conversaciones con destacados ejecutivos de publicidad para explorar nuevas formas de ofrecer publicidad dirigida.

Según los datos que se tienen, las reuniones tuvieron lugar durante el festival Cannes Lions de este año, en el sur de Francia. Parece que Netflix está considerando adoptar un enfoque "episódico" para la publicidad. En lugar de bombardear a los espectadores con publicidad repetitiva, las campañas podrían dividirse en varias entregas. De esta forma, la plataforma llevaría un registro de qué ha visto cada espectador y entregaría la siguiente cuando sea el momento de mostrar un anuncio similar.

Una opción que tiene bastante sentido por parte de Netflix

Este cambio abordaría una queja común entre los espectadores que utilizan cuentas con anuncios: por lo que indican, a menudo se encuentran viendo el mismo anuncio una y otra vez -incluso en diferentes servicios de streaming-. Con los anuncios "episódicos", se rompería con la monotonía, ofreciendo una experiencia más atractiva y dinámica.

Pexels

Además, estos anuncios podrían adaptarse específicamente a ciertas series. Por ejemplo, si estás viendo una película o serie popular de Netflix, como por ejemplo The Witcher, gracias a los anuncios "episódicos", estos no se verán en momentos en los que se rompe la cadencia del contenido (e, incluso, temáticamente podría estar relacionado). Este enfoque se alinea con la publicidad tradicional, donde los anuncios se colocan estratégicamente para dirigirse a audiencias específicas. Netflix, de esta forma, evolucionaría de una forma eficaz para que los usuarios no acaben desencantados.

La publicidad sería mejor para todos

La perspectiva de los anuncios episódicos también encaja entre los profesionales de la publicidad y las compañías que se dedican a esto. La capacidad de rastrear la exposición de los espectadores a los anuncios permitirá a los anunciantes crear una serie de bloques y garantizar que los espectadores los vean en el orden deseado. Este nivel de segmentación ofrece infinitas posibilidades al sector publicitario.

Pexels

La publicidad se está convirtiendo cada vez más en una fuente de ingresos importante para Netflix (y otras plataformas en streaming). De hecho, según un jefe de publicidad citado por la fuente de la información, la compañía de la que hablamos está generando más ingresos por usuario en su nivel de suscripción con anuncios que en su nivel de suscripción estándar sin anuncios. Esto indica un cambio en el modelo de ingresos de la compañía y subraya la importancia de la publicidad dirigida.