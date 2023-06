Terremoto en el sector del streaming: algunas series de HBO podrían llegar a Netflix

Hace menos de un mes que Max, la plataforma que sustituye a HBO Max, llegó a Estados Unidos. Se espera que en 2024 aterrice en España, aunque igual ya no te interesa tanto. Principalmente porque algúnas series de HBO podrían acabar en Netflix.

Sí, has leído bien: Warner Bros. Discovery está negociando con Netflix para incorporar algunas series de HBO a la gran N. Tal y como informan desde Deadline, el acuerdo haría que por primera vez en diez años haya contenidos de HBO en otros servicios SVOD rivales.

Netflix añadirá series de HBO a su catálogo

Tal como indica el citado medio, la primera serie en llegar a Netflix sería Insecure, una serie protagonizada por Issa Rae y que estuvo emitiéndose durante 5 temporadas hasta que finalizó en diciembre de 2021.

Según fuentes a las que ha podido acceder Deadline, parece que HBO y Netflix están negociando por otros contenidos. Y ojo, que estamos ante uno de los portales de referencia en el sector, por lo que podemos dar bastante veracidad a la información que ha publicado.

Eso sí, todos los contenidos que salten a Netflix no lo harán en exclusiva, ya que seguirían estando disponibles en HBO Max, y más adelante en Max a secas.

Un movimiento por parte de Warner Bros. Discovery y que es por razones económicas. Parece que desde el seno de HBO se opusieron a este plan, pero han tenido que pasar por el aro ante la situación financiera de la compañía, que ya tuvo que cancelar el lanzamiento de BatGirl para ahorrar costes.

Además, tiene mucho sentido. No por la imagen de marca, sino por que el nuevo CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ya dijo en su discurso inaugural que estaba dispuesto a renunciar a la exclusividad para apostar por licenciar contenido y venderlo a terceros.

El primer paso fue la venta de Westworld, una serie de gran éxito y que ahora se puede ver en plataformas de transmisión gratuita como Roku y Tubi en Estados Unidos. Pero ahora darán el salto a plataformas de pago, y el primer actor protagonista será Netflix.

Como bien recuerdan desde Deadline, la última vez que HBO licenció contenido fue tras un acuerdo con Amazon Prime Video en 2014, cuando la plataforma daba los primeros pasos, y donde les ofrecieron las series Los Sopranos, Deadwood, Six Feet Under y The Wire.

Pero, con este nuevo acuerdo, sería la primera vez en una década en que contenidos de HBO están disponibles en una plataforma de pago rival, como es el caso de Netflix.

¿No te parece suficiente? Pues ojo, que no acaba el terremoto, ya que Warner Bros. Discovery permitiría que parte de su catálogo más premium también esté disponible en Netflix. Sí, imagina La Casa del Dragón en Netflix…

De momento hay que coger la información como un rumor, pero de confirmarse este hecho, cambiaría bastante la industria del streaming.