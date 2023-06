Windows 11 mejorará tu productividad gracias a esta función tan útil que limita las notificaciones

Microsoft sigue mejorando su sistema operativo estrella para que sea más completo que nunca. Hace poco te hablamos del nuevo explorador de Windows 11 y que mejora algunos elementos para hacerlos más accesible. Y ahora acaban de llegar nuevas funciones perfectas para mejorar tu productividad.

Uno de los problemas a la hora de trabajar son las dichosas notificaciones. Constantemente te están llegando todo tipo de mensajes, y muchos de ellos no son de trabajo, que te distraen para que reduzcas tu productividad y acabes más tarde de lo esperado.

Ahora, tal y como han reportado desde XDA Developers, Microsoft acaba de lanzar dos compilaciones para Windows Insiders que formen parte del programa beta. Y lo cierto es que pinta bastante bien si quieres mejorar tu productividad y no perder el tiempo por culpa de notificaciones que encima ni te interesan.

Windows 11 tiene un nuevo gestor de notificaciones perfecto para mejorar tu productividad

Como te hemos dicho, hay dos compilaciones y si eres Insider del programa beta de Windows, deberás coger la 22631.1900 para disfrutar de esta nueva función que mejora el gestor de notificaciones en Windows 11.

De esta manera, Windows ahora puede detectar si estás interactuando con una notificación de una app en particular. Si detecta que no le haces mucho caso, te mandará un aviso diciéndote si quieres que desactivar o no la configuración de notificaciones para esta app en particular.

Si pones Desactivar, las notificaciones que aparecen en la barra de tareas se ocultarán, pero podrás seguir viéndolas en la pestaña notificaciones cuando accedas a ella.

Esto es una gran ventaja, ya que ahora será el propio sistema operativo el que será capaz de detectar si no te interesan unas notificaciones en particular para desactivarlas y que no tengas que preocuparte por nada.

Como te hemos dicho antes, de momento la única forma de disfrutar de esta herramienta de inteligencia artificial para saber si te interesa una notificación o no de momento solo funciona en la compilación mencionada del programa insiders de Windows 11.

Así que, si no eres miembro de este programa, la única opción para probar esta y próximas funciones que llegarán a Windows será armarse de paciencia. Principalmente porque todo apunta a que a lo largo del mes de octubre Microsoft hará uno de los updates más importantes para implementar todas las novedades que están llegando a su sistema operativo en la versión beta: el nuevo explorador de archivos, la nueva gestión de notificaciones y otras sorpresas.