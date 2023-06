Qué es el régimen de consolidación fiscal y qué empresas pueden acogerse a él

El régimen de consolidación fiscal es un sistema tributario que permite a un grupo de empresas presentar una declaración de impuestos consolidada en lugar de declarar individualmente. En lugar de que cada empresa presente su declaración de impuestos por separado, todas las empresas del grupo se agrupan como una sola entidad a efectos fiscales.

Este régimen se encuentra disponible en varios países y tiene como objetivo principal evitar la doble imposición económica dentro de un grupo de empresas, es decir, gravar los mismos beneficios dos veces a nivel individual y a nivel consolidado.

Desde el portal Jubilación y Pensión indican que el grupo de empresas puede optar por tributar de forma conjunta por el resultado total del grupo bajo el régimen de consolidación fiscal en lugar de hacerlo de forma individual.

Si se hace de esta manera, el grupo fiscal será el sujeto pasivo del impuesto, esto es, quien tributa, y la sociedad dominante, la más grande, quien lo represente. Cabe mencionar que esta consolidación fiscal se aplica tanto al Impuesto sobre Sociedades como al IVA, dos de los principales impuestos que pagan las empresas.

Un 75% de participaciones

Entre los requisitos se la consolidación fiscal destaca el hecho de que la sociedad holding o dominante cuente de forma directa o indirecta con un mínimo de 75% de las participaciones o del 70% para las sociedades cotizadas. Esta participación debe mantenerse durante todo el periodo impositivo. Además de eso, la sociedad dominante no puede estar sometida al régimen especial de agrupaciones de interés económico.

La sociedad también deberá tributar por el IS y debe tener la mayoría de los derechos de voto de las entidades. Los expertos inciden en que estas sociedades deben ser entidades residentes en territorio español, si bien se pueden incluir a empresa dominadas indirectamente a través de no residentes o residentes y filiales de una no residente.

Este régimen de consolidación debe aprobarse por un Consejo de Administración y funcionar de forma que sus decisiones fiscales no puedan ser impugnadas o cuestionadas por las empresas del grupo.