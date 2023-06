Invertir en salud en la era poscovid

El sector de la salud se ha convertido en una de las industrias más importantes en todo el mundo debido a dos razones principales: el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios de atención médica.

En los últimos años e impulsado por la pandemia, que puso de manifiesto la importancia de invertir en este sector, esta temática se ha vuelto cada vez más popular, ocupando una alta ponderación en las carteras de los grandes gestores globales, ya que ofrece varias ventajas tanto corto como a medio plazo. Este arranque más suave para el sector nos ofrece un punto de entrada magnífico para tomar posiciones y beneficiarnos de todas las oportunidades que nos ofrece esta inversión.

No olvidemos que no podemos vivir sin salud. Es una necesidad básica y, por lo tanto, es un sector que tiene una elevada demanda (y en crecimiento). Algo fundamental que hace mucho más atractivo al sector es la tecnología, que está avanzando a un ritmo frenético y el sector salud no se queda atrás. Desde nuevas terapias y tratamientos hasta medicamentos innovadores y técnicas quirúrgicas de última generación, la innovación está en el centro del sector de la salud, siendo esta una fuente de crecimiento en constante crecimiento.

A medida que la población mundial envejece, aumenta la demanda de servicios médicos y de atención médica. La globalización también ha abierto oportunidades para el sector, los países emergentes están apoyando este crecimiento con una demanda cada vez mayor y una infraestructura sanitaria en constante crecimiento y mejorando la calidad de la atención sanitaria.

A diferencia de otras industrias, el sector de la salud, es más resistente las recesiones económicas. La atención médica es a menudo una de las asignaciones presupuestarias que los hogares no reducen en tiempos difíciles. La resistencia a las recesiones económicas hace que el sector de la salud sea una opción de inversión mucho más segura en tiempos de incertidumbre.

Por tanto, podemos decir que se trata de un sector en constante crecimiento debido a la creciente demanda y al avance de la tecnología. La atención médica necesaria en el futuro será sin duda muy diferente a la de hoy porque la tecnología seguirá siendo una fuerza impulsora de cambio.

La evolución de la tecnología afectará tanto a los diagnósticos como a los tratamientos. Los inversores que buscan oportunidades rentables a largo plazo invierten en compañías del sector salud que estén bien posicionadas para capitalizar los cambios en la tecnología de atención médica en el futuro.

Nos encontramos además con múltiples oportunidades de inversión en varios subsegmentos, como dispositivos médicos, biotecnología, farmacéutica, diagnóstico y administración de atención médica.

La mejor forma de capturar estas oportunidades es a través de un vehículo de inversión que aúne todas ellas como es el fondo Renta 4 Megatendencias Salud, con una cartera diversificada en todos los segmentos que componen la cadena de valor del sector, con un mayor peso en aquellos con mayor crecimiento y rentabilidad, como tecnología médica. La baja rotación de la cartera y su diversificación hacen que el fondo se convierta en una de las mejores opciones para la cartera de clientes siendo una opción rentable y con menor volatilidad.