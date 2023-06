Spotify va a mejorar bastante la descarga de música para escuchar sin conexión, ¿cómo?

El streaming de música en línea ofrece numerosos beneficios, como el acceso a millones de canciones, liberar espacio valioso en tu teléfono y crear y compartir listas de reproducción con tus amigos. Sin embargo, uno de los inconvenientes del streaming es que, tan pronto como pierdes la conexión a Internet, tu música desaparece. Spotify está probando una nueva función que simplificará el proceso de descarga.

Según una información que ha aparecido, Daniel Ek, CEO de Spotify, afirma que la compañía está probando una función llamada "Tu Mezcla sin Conexión" (Your Offline Mix, en inglés). Aunque todavía no hay muchos detalles disponibles, como por ejemplo una fecha de lanzamiento, algo está claro: es una opción "diseñada para aquellos momentos en los que es posible que no estés en línea".

Un avance muy positivo para Spotify

El concepto detrás de esta nueva función es permitir a los usuarios disfrutar de su música más reciente, incluso cuando estés inesperadamente sin conexión. La aplicación descargará automáticamente una mezcla de las canciones que hayas escuchado recientemente, por lo que, si te encuentras en modo avión, en medio de la nada o en un túnel muy largo, por ejemplo, aún tendrás algo que escuchar.

Basándonos en una imagen compartida en Twitter, podemos suponer que la Mezcla sin Conexión podría tener una duración de más de tres horas, lo que proporciona mucho tiempo de escucha. Sin embargo, es necesario aclarar con qué frecuencia se descargarán estas listas de reproducción o si se eliminarán automáticamente después de cierto período. De lo contrario, la aplicación podría ocupar mucho espacio. Solo para dar una idea, una lista de reproducción con 100 canciones de alta calidad puede llegar a 1GB de almacenamiento.

SmartLife

Actualmente, Spotify ofrece la opción de descargar música para escuchar sin conexión. Si bien descargar una lista de reproducción completa es sencillo con solo un botón, descargar una sola canción puede ser un poco tedioso. Primero debes agregar la canción a una lista de reproducción y, luego, descargar la lista de reproducción completa o agregarla a una lista de reproducción que ya hayas descargado.

Lo que es más simple, siempre consigue ser mejor

Con esta nueva función, Spotify busca simplificar las cosas, un paso muy necesario para mejorar la experiencia del usuario. Su competidor, YouTube Music, ha estado ofreciendo esta función a sus suscriptores premium desde hace algún tiempo. Por lo que dar el paso del que hablamos es importante para la plataforma.

La nueva función de Mezcla sin Conexión es un paso en la dirección correcta para Spotify. Al simplificar el proceso de descarga de música, los usuarios se sentirán mucho más cómodos y perderán menos tiempo en tener todo lo que quieren escuchar siempre a mano, incluso si no existe acceso a Internet.