DreamHack, así es la mayor LAN party del mundo que se celebrará en Valencia muy pronto

Las LAN party se han convertido en un punto de encuentro perfecto para los amantes de los videojuegos. Pese al auge de Internet, permitiendo jugar en línea sin necesidad de conectar varios equipos a una misma red para disfrutar compitiendo con tus amigos, este tipo de eventos siguen teniendo mucha acogida. Y un buen ejemplo lo tenemos en el DreamHack Valencia 2023, una LAN party que congregará a miles de gamers para disfrutar de su pasión a los videojuegos.

Personalmente, he estado en muchas LAN Party, y puedo asegurar que es una experiencia que todo gamer debería vivir una vez. Y la DreamHack Valencia 2023 ofrece el escaparate perfecto para ello. ¿Sus armas? 4 días de festival donde podrás jugar, probar los mejores títulos del mercado… Y lo mejor de todo: conocer a tus streamers preferidos y competir en todo tipo de torneos.

Así será la DreamHack Valencia 2023

Teniendo en cuenta que la edición del año pasado reunió a más de 65.000 visitantes, está claro que esta DreamHack Valencia 2023, que abrirá sus puertas del 6 al 10 de julio, va a ser un éxito total.

Una de las LAN Party más conocidas y que mantiene la esencia de eventos tan emblemáticos como la Euskal Encounter (una party en Bilbao que empezó a realizarse allá por 1994), para ofrecer la mejor experiencia gamer.

Curiosamente, la primera DreamHack también se realizó en 1994, aunque en Suiza. Pero en Valencia ya suma diez ediciones para posicionarse como el festival de referencia para los gamers y amantes de los esports.

No hace falta recordar que a este tipo de eventos acuden las principales firmas del sector gaming para presentar sus nuevos productos u organizar todo tipo de eventos. Por ejemplo, Republic of Gamers, la marca gaming de ASUS participará en el DreamHack Valencia 2023 con una competición de Valorant (STRIX SCARS STRIKE TRIALS) y que dará su particular pistoletazo de salida el 7 de julio, el día después de que el DreamHack Valencia 2023 abra sus puertas.

Un evento en el que 16 jugadores repartidos en 4 equipos diferentes se enfrentarán en un duelo que no te puedes perder. Más, si se tiene en cuenta que cada uno de estos equipos estará capitaneado por un jugador profesional del club de esports QLASH. En el evento también habrá una zona de exposición que incluirá los últimos lanzamientos de ROG en un ambiente retro y muy urbano



Los premios de la competición incluyen un total de 4 setups gaming premium de ROG compuestas por un ordenador portátil gaming ROG Strix G16 equipado con un Procesador Intel Core i9 y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080, un ratón ROG Harpe AIM Lab y unos auriculares ROG Delta S Wireless. Vamos, que no está nada mal.

Ten en cuenta que ya puedes comprar las entradas para asistir al DreamHack Valencia 2023, con un precio que parte de los 13 euros hasta los 100 para acudir los cuatro días.

El festival tendrá lugar en la Feria de Muestras de Valencia y que promete una experiencia inolvidable. Así que, no dudes en acudir a la DreamHack Valencia 2023.