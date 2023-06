El OnePlus Pad es más resistente de lo que parece, y un vídeo lo muestra claramente

Si el OnePlus Pad es un dispositivo que te llama la atención y estás valorando comprarlo, es posible que tengas en mente hacerte con una funda para protegerlo. Pero antes de hacer esto, debería conocer si la resistencia del dispositivo es lo suficientemente buena para aguantar sin ella. Pues bien, un vídeo en el que se somete al equipo a diferentes pruebas deja bien claro que se ha realizado un trabajo con él en lo referente a la resistencia.

En el canal de YouTube JerryRigEverything, que está especializado en este tipo de test, ha sometido a la OnePlus Pad a todo tipo de dificultades, entre las que se incluyen el uso de objetos afilados, aplicar fuego y, como no, ejercer mucha fuerza para comprobar la torsión del tablet. Y ya anunciamos que en esta última hay sorpresas, ya que la durabilidad revela que se necesita mucha presión para doblar el dispositivo.

Pruebas de resistencia para el OnePlus Pad

En primer lugar, lo que se comprobó fue la resistencia a los arañazos de la pantalla. Como se esperaba, las marcas aparecen al utilizar el nivel 6 de la escala de dureza de Mohs. Es decir, que está en la línea de lo que ofrecen todos sus competidores. Ni que decir tiene que al emplear un grado más, se pueden apreciar surcos más profundos (pero esta es una situación que no se debería producir de forma habitual).

La siguiente idea que se tiene es aplicar un cúter en la carcasa. Se comienza con raspado por los lados de la tablet, revelando un marco de metal tras el acabado del color. No es sorprendente que el aluminio de los lados no pueda resistir del todo el maltrato, pero sí que resulta bastante positivo ver que el botón de encendido y los botones de volumen no se caen fácilmente de su lugar.

El panel de metal trasero y las lentes de la cámara también resisten razonablemente bien los arañazos. Una curiosidad en este apartado: el OnePlus Stylo se rompe con bastante facilidad, por lo que es posible que quieras proteger el accesorio.

Ataques finales al tablet

Una de las últimas pruebas consiste en ejercer presión al OnePlus Pad con sus manos. Pese a los esfuerzos, el tablet no se dobló mucho, lo que es una excelente noticia. Sin embargo, había una pequeña separación entre la pantalla y el marco, como se puede ver en el propio vídeo. Lo más importante es que el dispositivo no se rompió ni dejó de funcionar, lo que es una muestra evidente de que el dispositivo es muy superior a otros productos de OnePlus.

OnePlus

Algunas de los mejores tablets Android, como la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, también superaron la misma prueba de tortura sin problemas… a diferencia del iPad de Apple de 2022, que sufre mucho ante la presión. Por lo tanto, el OnePlus Pad aguanta el día a día sin problema alguno.