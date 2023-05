No tires tu vieja tarjeta SIM: puede esconder datos personales

Uno de los procesos más habituales al hacer un cambio de operador es cambiar la tarjeta SIM, ya que la tuya deja de funcionar. El problema es que lo más probable es que tires tu vieja tarjeta a la basura, pero como recuerdan desde Movilzona, no es la mejor idea precisamente.

¿El motivo? Aunque no lo sepas, tu tarjeta SIM esconde datos personales tuyos y cualquier amigo de lo ajeno podría acceder a dicha información. Así que, si cambias de tarjeta SIM, mejor que destruyas la antigua y te evites posibles dolores de cabeza en el futuro.

Como indican desde Movilzona, tu tarjeta SIM almacena una serie de datos. Por ejemplo, tenemos los contactos que se hayan almacenado en tu tarjeta SIM. Pero esto no es suficiente, ya que aunque no lo imagines, tu cuenta bancaria puede estar escondida.

Cuidado con tu vieja SIM: guarda información muy importante

La SIM es como una pequeña memoria que almacena determinados datos. Y uno de los más importantes tienen que ver con los bancos. Principalmente, porque, aunque no lo imagines, puede salir tu número de cuenta bancaria.

No siempre se da el caso, ya que en función del tipo de tarjeta SIM y los trámites realizados por tu operadora puede estar o no, pero mejor prevenir que curar. Puesto que la idea de que alguien consiga tu tarjeta SIM de la basura y pueda acceder a estos datos no es baladí precisamente.

Además, y por si no fuera suficiente, como recuerdan desde Movilzona no solo pueden acceder a tus contactos y cuenta bancaria. También puede aparecer el operador que tenías contratado, el código IMEI de tu teléfono y el país desde donde operas. Más datos para que los hackers puedan plantearse atacarte. Un delito conocido como SIM-Swapping o SIM-Hacking y que es cada vez más habitual.

¿La solución? Tan simple como destruir tu tarjeta SIM cuando ya no la necesites. Personalmente, te vamos a recomendar que, siempre que tengas que tirar una tarjeta SIM a la basura, la partas por la mitad con unas tijeras y tires cada uno de los trozos en puntos diferentes.

Vas a tardar pocos segundos y te vas a evitar más de un dolor de cabeza, por lo que más vale ser previsor en este tipo de situaciones. Aunque por suerte cada vez hay más operadores que han abrazado la eSIM o SIM virtual, por lo que muy pronto este problema desaparecerá para siempre. Aunque seguramente los ciberdelincuentes encuentren la forma de seguir intentando engañarnos...