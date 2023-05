La cámara trasera del iPhone 16 daría un curioso salto en el tiempo en su diseño

Según un tuit de @URedditor, Apple tiene la intención de cambiar el diseño de las cámaras en los iPhone 16 y 16 Plus. Es importante tener en cuenta que no estamos hablando de los modelos de este año, sino de lo que llegará en 2024. Desde el iPhone 13, las cámaras traseras de las unidades no Pro se integran en forma diagonal. Sin embargo, parece que la compañía de Cupertino volverá al diseño vertical que utilizaba antes.

Un inesperado cambio de diseño en los iPhone 16

No se sabe con certeza el motivo por el que Apple tiene pensado realizar este cambio, pero seguro que no es únicamente por motivos estéticos (que también). Lo más probable es que la firma realice este movimiento debido a que les ayuda a organizar algunos componentes dentro del teléfono. Además, la fuente de la información dice que el cambio hará que "el dispositivo sea instantáneamente reconocible como el modelo más reciente".

Apple

La fiabilidad de estos datos es suficiente como para tenerla en cuenta, ya que hablamos de una persona que indicó hace ya tiempo algunos detalles sobre cómo funcionarían las "App Clips" de Apple. Por cierto, este también es de los que indican que, debido a una "confirmación independiente", tiene seguro que el iPhone 15 Pro Max contará con una lente tipo periscopio.

Una colocación de la cámara que no es nueva

Se rumorea que los dos modelos iPhone 16 volverán al diseño vertical de la cámara trasera. Esta forma de organizar los sensores ya se ha visto antes en los teléfonos de Apple, siendo el último modelo que los integraba de esta forma el iPhone 12. Por lo tanto, lo que haría la firma de la manzana mordida es dar un salto atrás en el tiempo, pero con una forma de trabajar ya conocida y, en consecuencia, se sabe que es efectiva.

Unsplash

Otras opciones que se espera en los futuros teléfonos

Existen fuertes rumores respecto a que en la serie iPhone 16 Pro se incluirán pantallas más grandes (concretamente, 6,3 pulgadas en el iPhone 16 Pro y 6,9 para la variante Pro Max). Y los modelos no Pro del iPhone 16 volverán a tener cámaras traseras montadas verticalmente. Y, ahora, parece que las versiones básicas de la gama de teléfonos de 2024 cambiarán la forma de integrar los sensores de la cámara trasera. Veremos si todo esto se conforma, pero lo cierto es que ambas filtraciones apuntan a ser completamente fiables.