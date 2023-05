Nuevo Huawei MatePad Air, un tablet con pantalla grande y rival de los iPad

La firma asiática Huawei ha anunciado el tablet MatePad Air. Este es un modelo que llega con un diseño muy atractivo y que cuenta con una pantalla de grandes dimensiones. Por lo tanto, se convierte en un rival para los iPad de Apple. Te contamos todo lo que ofrece este modelo que cuenta con sistema operativo Harmony OS 3.1.

Este dispositivo incluye una pantalla LCD de alta resolución de 2.800 x 1.840 píxeles y que tiene unas dimensiones de 11,5 pulgadas. Su frecuencia de actualización de 144 Hz y soporte para el lápiz óptico Huawei M-Pencil de segunda generación -el cual es sensible a 4.096 niveles de presión, lo que lo convierte en una opción muy popular-. De esta forma, visualizar contenido o permitir ser altamente productivo es algo posible con este componente.

El hardware principal de este nuevo tablet de Huawei

Todos los modelos de esta gama de producto utilizan el procesador Qualcomm Snapdragon 888 -que ofrece conectividad LTE-. El Huawei MatePad dispone de un almacenamiento y RAM más que suficiente para poder hacer con él todo lo que un usuario puede necesitar. La versión básica de este tablet cuenta con 8GB de RAM y 128GB/256GB de almacenamiento (existiendo una opción superior de 12GB y 256GB/512GB). Por lo tanto, hablamos de un producto bastante potente que, incluso, puede sustituir a los ordenadores portátiles.

Huawei

Tampoco desentona en la autonomía este nuevo modelo de Huawei. Esto se debe a que el MatePad Air tiene una batería de 8.300mAh que asegura hasta 12 horas de uso habitual. Y, esto, se combina a la perfección con una carga rápida de 40W.

Una buena conectividad

En este nuevo dispositivo de Huawei encontrarás desde WiFi 6 hasta Bluetooth 5.2. Pero aquí no acaban las buenas noticias, ya que el tablet cuenta con USB tipo C e, incluso, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Esto último asegura que el posicionamiento es muy efectivo y preciso. No le faltan un par de cámaras, siendo la frontal de 8MP y la trasera de 13 megapíxeles, más que suficiente para un tablet.

Huawei

Precio de este tablet

Los colores en los que se pone a la venta el Huawei MatePad Air son el negro; blanco; azul; y verde. Además, es importante mencionar que su grosor del dispositivo es de tan solo 6,4 mm, por lo que es uno de los modelos más delgados del mercado (su peso, por cierto, apenas supera los 500 gramos). Su precio es de 410 euros al cambio el modelo de menor potencia y, el que cuenta con un hardware más completo, asciende a los 625€. No le falta una buena cantidad de accesorios como por ejemplo una funda con teclado o el stylus (que se venden por separado). Por ahora, llega a China.