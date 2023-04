Estrenos de Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Movistar para el fin de semana

Si no tienes planes para este fin de semana, pero sí una suscripción a algunas de las plataformas de video en streaming que operan en nuestro país, no debes preocuparte por nada. Te mostramos los mejores estrenos que podrás disfrutar en estos días para que no te aburras ni un minuto.

Son varias las series que son interesantes, pero claramente es Citadel de Prime Video la que parece más atractiva entre todas las que se estrenan en el fin de semana que comienza el 28 de abril de 2023. Esta historia de espías que tiene que luchar para mantenerse con vida una vez que su organización se ha ido al traste, apunta a ser todo un bombazo (y para ello Amazon no ha escatimado en gastos, como dirían en Jurassic Park). Acción sin límite, grandes efectos y una trama bastante constante es lo que vas a encontrar en esta creación que tiene una excelente factura. Es importante que tengas claro que los capítulos son de estreno semanal, por lo que no podrás verla desde el primer momento toda entera... y, eso, no es tan malo, todo hay que decirlo.

Una de las películas que te recomendamos que no te pierdas es Peter Pan & Wendy en Disney+. Puede parecer que el tema es muy manido, y no te falta razón, pero esta es una de las mejores adaptaciones que se han hecho hasta la fecha de la conocida historia. Se estrena también el 28 de abril y, lo cierto, es que tiene un acabado muy solvente y la historia es mucho más profunda de lo habitual, por lo que no es una opción exclusiva para niños (ni mucho menos). Hay fondo y, además, con más tensión de la que se puede esperar en un primer momento. No dejes de darle una oportunidad.

Otros estrenos en el fin de semana del 28 de abril

La lista de las opciones que consideramos que debes tener presente entre los estrenos en las plataformas de video son las que te mostramos a continuación (y no olvides que este es un fin de semana largo, ya que son bastantes los que tienen un fantástico puente que disfrutar):

Netflix

Las olas del poder: estreno el 28 de abril

HBO

Pollos sin cabeza: estreno el 28 de abril

FROM: estreno de la segunda temporada el 28 de abril

Movistar Plus+