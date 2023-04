Twitter es todo un descontrol, algunos recuperan el verificado azul... sin pagar

Ya es más que conocido que el sistema de verificación (conocido como tick azul) que utilizaba Twitter antes de ser comprado por Elon Musk no era del agrado de este. Una vez que el magnate se hizo con el control de la compañía, una de las primeras cosas que hizo fue dejar claro que este cambiaría, Y, su decisión, fue la de pasar a un sistema de suscripción. Y, el cambio no hace mucho que se hizo efectivo. Pero, algo ha cambiado… de nuevo.

Si hay algo que ha sido norma en la migración de un sistema de verificación a otro, ha sido el caos. Desde fallos en la implementación, pasando por quejas de no pocos usuarios, hasta la vuelta del elemento de color azul a algunas cuentas sin tener que pagar nada por ello. Esto último es lo que se acaba de conocer y, lo cierto, es que viene a confirmar lo que decíamos: no hay quien entienda las acciones que se realizan desde Twitter. El motivo es que allí donde dice digo, al poco puede decir… cualquier otra cosa que no sea necesariamente Diego).

Un cambio en Twitter en cuestión de días

Ese es el tiempo que ha durado el cambio en el uso de la verificación azul en las cuentas. Ahora está por ver si este movimiento es, como dijo el propio Musk, de algunos que no lo perdieron pese a no pagar la cuota -en España, recordamos que sale por 9,68€ al mes-: lo pagaba él de su bolsillo por la importancia del personaje en cuestión, LeBron James es un claro ejemplo de lo que decimos. O, simplemente, que la fama de algunos es motivo más que suficiente para que desde la Red Social se les otorgue gratuitamente el tick. Es decir, que ya no son dos tipos de usuarios en este apartado, serían tres. Un completo desmadre, la verdad.

Pixabay

Incluso, se han detectado problemas de suplantación de identidad en algunos casos, ya que aparecieron perfiles con el nombre de personas conocidas que no querían pagar y, de esta forma, algunos que sí decidieron dar el paso tomaron su nombre o uno muy parecido. Una locura que no se tardó mucho en criticar y que, por lo que parece, en Twitter creen que dando supuestamente gratis el tick azul a ciertos usuarios lo solucionan.

La red social riza el rizo…

Esto lo decimos debido a que algunos usuarios a los que se les ha colocado de nuevo la verificación azul de Twitter han tenido que negar de forma pública que, pese a que se pulsa en su perfil y se indica que el tick está ahí debido a que la cuenta paga la suscripción Blue… Esto no es así, y ellos no abonan absolutamente nada. Un ejemplo de lo que decimos son Donald Trump o el propio Ibai Llanos. Por lo tanto, en realidad no se sabe ni el cómo ni el porqué, pero algunos tienen de nuevo su elemento de color azul sin comerlo ni beberlo.

Algunos sugieren que el check azul habría vuelto de forma gratuita solo para las cuentas con más de un millón de suscriptores -incluso para famosos fallecidos como Kobe Bryant-. Pero no hay confirmación al respecto, y sería una forma de proceder que va contra lo que Elon Musk dijo que debería ser el sistema de verificación. El caso es que hacer previsiones con Twitter se ha convertido en una lotería, algo que, por otro lado, le encanta al también dueño de Tesla.