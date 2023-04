Estrenos de Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Movistar para el fin de semana

Aunque tengas planes para el fin de semana, seguro que tienes algo de tiempo que te sobra y la idea que tienes es aprovecharlo viendo algo nuevo en alguna de las plataformas en las que tienes una cuenta activa. Te mostramos todos los estrenos que llegan a las más importantes desde hoy mismo hasta el 23 del mes de abril.

La serie Inseparables, que aterriza en la plataforma Prime Video el 21 de abril, es de las opciones más interesantes de entre todas las que son estrenos. Protagonizada por Raquel Weisz, narra la historia de unas gemelas y que son cuando menos brillantes ambas. Con el objetivo de conseguir que las mujeres cambian la forma de dar a luz debido a que son ginecólogas, la irrupción de una nueva persona en sus vidas hará que todo cambie entre ellas. Con tensión y algunos momentos muy complicados, lo cierto es que la creación es de gran calidad.

Otra buena opción es la segunda temporada de Bienvenidos a Edén (si no has visto la primera, ya sabes hazlo, antes de nada). Se mantiene la tensión en la isla de la que no parece que sea sencillo salir y, además, llegan nuevos inquilinos que no saben a los que se exponen -o, al menos, eso parece-. Sencilla de ver y con algunos giros que son interesantes, lo mejor de todo es que esta creación que llega a Netflix el 21 de abril es una posibilidad que seguro que te hace pasar un buen rato sentado delante de la tele que tienes en casa.

El resto de los estrenos que debes conocer

Sin más, te dejamos la lista que debes tener presente para que, por descuido o no saber el día que comienza, te pierdas algo de lo que te puedes arrepentir al día siguiente:

Netflix

Diamantes turbios: estreno el día 21 de abril

Dieciocho otra vez: estreno el día 21 de abril

Sin tetas no hay paraíso: estreno el día 21 de abril

Con la soga al cuello: estreno el día 21 de abril

Guía de viaje hacia el amor: estreno el día 21 de abril

Indian Matchmaking: estreno de la tercera temporada el día 21 de abril

Ada Magnífica, Científica: estreno de la cuarta temporada el día 22 de abril

Tenet: estreno el 23 de abril

HBO Max

Carmina y Amén: estreno el día 21 de abril

El crítico: estreno el día 21 de abril

Feliz día de la madre: estreno el día 21 de abril

Todos lo hacen: estreno el día 21 de abril

Dioses y Perros: estreno el día 21 de abril

Disney+

Copycat: estreno el día 21 de abril

El jurado: estreno el día 21 de abril

Secrets of the Elephants: estreno el día 21 de abril

El sueño del mono loco: estreno el día 21 de abril

Suga: Road to D Day: estreno el día 21 de abril

Te doy mis ojos: estreno el día 21 de abril

Tres días: estreno el día 21 de abril

Apple TV+

Las gotas de Dios: estreno el día 21 de abril

Movistar Plus+