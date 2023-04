WhatsApp te permitirá guardar mensajes temporales gracias a Conservar en el chat

La compañía WhatsApp acaba de anunciar de la mano de Mark Zuckerberg una nueva funcionalidad que, seguro, resulta de gran utilidad a los usuarios de esta aplicación. Esta tiene por objetivo que algunas informaciones que están en los chats no se pierdan y, por lo tanto, puede resultar de gran ayuda tanto en el uso personal como en el profesional. Te contamos de qué se trata.

El nombre de esta herramienta es Conservar el chat, y es bastante identificativo respecto a lo que ofrece si se utiliza -siempre asociada a los mensajes temporales-. Con ella, podrás conservar algo que se ha recibido, como por ejemplo texto, para no perder la información en cuestión. Ideal si no se tiene tiempo en un momento puntual y se desea revisar lo recibido más adelante (por sí es algo importante o tiene datos que son preciosos y no se desea apuntarlos en ningún sitio). Un buen añadido que es diferencial debido a que no muchos de los rivales ofrecen esta posibilidad.

WhatsApp ha pensado en la privacidad

Aparte de dar el usuario que recibe algo la opción de decidir o no si se conserva algo, también se ha añadido algo que es importante para el remitente: cuando algo se guarda con la nueva función de la que hablamos, se muestra un mensaje en la aplicación de mensajería y, entonces, se puede tomar la decisión de dar o no permiso para realizar la acción. Por lo tanto, nadie está desprotegido con la llegada de Conservar el chat. Y esto es muy importante para evitar posibles problemas… pero, ojo, que la decisión que se toma es definitiva.

WhatsApp

La compañía propiedad de Meta ha incluido un marcado junto con los mensajes que se guardan de esta manera para que puedas identificarlos y, como no, organizarlos. Por lo tanto, no habrá confusión alguna en los chats y, mucho menos, nadie se tiene que volver loco para encontrar lo que ha decidido almacenar con el consentimiento del emisor. El caso es que esta opción que llega a WhatsApp es una excelente forma de gestionar los mensajes temporales de forma individualizada.

Llegada para todos

Esto es algo que se debe tener claro: la nueva función, que ha anunciado la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, llegará para la versión estable de la aplicación en todos los sistemas operativos móviles (posteriormente hará lo propio en las versiones de ordenador). El despliegue, como indican en el blog de WhatsApp, comenzará en las próximas semanas.