WhatsApp se pone dura con Android, estas versiones dejarán de ser compatibles

La aplicación WhatsApp últimamente se actualiza de forma bastante constante con nuevas funciones y mejoras, pero esto también significa que con el paso del tiempo algunos sistemas operativos acaban por quedarse obsoletos los sistemas operativos antiguos. Esto significa que algunos usuarios se verán afectados, ya que sus terminales antiguos no pueden ejecutar las nuevas versiones del desarrollo… y, esto, es lo que va a pasar dentro de poco con una nueva entrega de la app de mensajería de la que hablamos.

Se ha podido conocer, mediante la información que ha aparecido en la última versión de prueba de WhatsApp, que una buena cantidad de terminales no podrán utilizar el trabajo del que hablamos. El motivo no es otro que el añadir nuevas opciones que tienen como consecuencia que los equipos Android anteriores al año 2024 no puedan ejecutar la aplicación de la compañía, que ahora es propiedad de Meta. Es decir, que trabajos tan extendidos del desarrollo de Google, como son Jelly Bean o Kit Kat, se verán afectados.

WikiMedia

La última versión de prueba de WhatsApp lo deja claro

No hablamos de algo que es oficial, al menos por el momento, pero en la última iteración de la versión de la aplicación de la que hablamos (que es la 2.23.9.2 para los terminales con el sistema operativo de Google), las cosas están meridianamente claras tal y como se apunta en la fuente de la información. Es decir, que para poder seguir disfrutando de las novedades que se incluyan en la app, se debe tener Android 5.0 o superior.

Evidentemente, hablamos de un porcentaje bajo del parque de teléfonos que están activos con Android, pero sí que es cierto que todavía existen algunos (generalmente destinados a las personas mayores o los niños). Por lo tanto, lo ideal es que revises los Ajustes del dispositivo para comprobar si vas a tener problemas o no, ya que no es descartable que esta restricción se aplique en poco tiempo para la versión estable y, por lo tanto, que afecte a todos los usuarios (y no es mala idea por motivo de mejora de seguridad y fluidez en la ejecución de la aplicación)

WBetainfo

Otra novedad que llega a la aplicación

En la última versión de prueba de WhatsApp también se ha detectado que llegará un rediseño de la interfaz de usuario que permitirá acceder más rápido a las diferentes categorías de emojis, stickers y GIF animados que existen en la aplicación (pasará a estar ubicada esta opción en la zona superior de la pantalla). Sin embargo, este proceso de diseño todavía está en pruebas y no está claro cuándo o cómo se implementará.