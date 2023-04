Las patentes europeas se juegan su futuro en el nuevo tribunal unificado

Proteger a las pymes españolas. Según Patricia Koch, socia de Balder, y teniendo en cuenta lo declarado por el Gobierno en respuesta a esta cuestión, se pretendía evitar someter a las empresas españolas, y en particular a las pymes, a una avalancha de nuevas patentes. Y es que si España estuviera en el sistema de la patente unitaria todas las patentes que optaran por esa posibilidad estarían cubiertas en nuestro país. “Con esta negativa, las empresas españolas han evitado así tener que respetar un número casi inabarcable de patentes de inventores extranjeros, que en muchos casos efectivamente no conocerán”, concluye la abogada.

El idioma. “Los legisladores que diseñaron este sistema rechazaron que el español fuera uno de los idiomas del TUP”, destaca Francisco Javier Sáez, socio de Elzaburu. En consecuencia, una patente unitaria solamente será publicada por la Oficina de Patentes Europea en el idioma original de tramitación ante dicha oficina, es decir, inglés, francés o alemán, más un idioma adicional que en muchos casos no será el español. Del mismo modo, los litigios ante el TUP tampoco tendrán lugar en español. Por tanto, si España se uniera a este sistema, cualquier empresa española, incluso las más pequeñas, tendría que vigilar que no infringe patentes que no están publicadas en español. “Esto podría ser incluso inconstitucional, ya que la Constitución Española define que el castellano es el único idioma que todos los españoles tienen obligación de saber y derecho de usar”, advierte el abogado.

No se traducen. Para que una patente sea válida en España es necesario que esté traducida al español, negar este requisito implica una pérdida importante de información tecnológica en castellano.