La Huawei Band 8 ya es oficial, nuevo diseño con una gran cantidad de funciones

La compañía Huawei ha anunciado su nueva pulsera inteligente, la Band 8. Este modelo viene a sustituir a un dispositivo que ha funcionado realmente bien en el mercado, gracias a sus buenas opciones y a que ofrece, entre otras cosas, una pantalla de grandes dimensiones. Te mostramos los cambios más importantes que presenta para competir con la Smart Band 8 que hoy mismo anunciará Xiaomi.

No hay una gran revolución en este modelo, ya que se ha tomado la acertada decisión de mantener lo que funciona. Pero esto no quiere decir que no existan algunos cambios. El más significativo se encuentra en su diseño, porque los bordes curvos se han sustituido por unos rectos que aumentan su atractivo y definen mucho mejor la pantalla que incluye. Es algo que no es muy evidente, pero lo cierto es que la modificación es acertada por parte de Huawei.

Huawei

Por otro lado, la Huawei Band 8 es un poco más pequeña y ligera que la generación anterior. Así, su grosor se queda en los 8,99 milímetros (lo que significa una menos que en la Band 7). Por otro lado, hay que destacar que llevar puesto este wearable no molesta nada, ya que hablamos de un accesorio que se queda en unos casi ridículos 14 gramos. Por lo tanto, la comodidad, se mire por donde se mire, está asegurada.

Una pantalla que mantiene una buena calidad

Entre las características destacadas de la Huawei Band 8, encontramos una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas con una resolución de 194 x 368. Esto asegura que todo se ve con una excelente calidad y definición (además, su brillo que supera los 400 nits permite que no tengas problemas con las situaciones donde hay mucha luminosidad).

Por otro lado, incluye el conjunto de sensores TruSeen 5.0 propio la casa. Esto le permite medir el pulso en tiempo real, el nivel de oxígeno en sangre y mantener un registro avanzado del sueño -además de otras mediciones ya estándar como el estrés o el registro de salud femenina-. Aparte, la Huawei Band 8, puedes registrar hasta 100 actividades deportivas, lo que significa que tiene algunas extra en comparación con su predecesor.

Huawei

También cuenta con conectividad Bluetooth 5.0 -y Bluetooth BLE-, además de NFC en una de sus versiones y una certificación de resistencia de 5 atmósferas. Por lo tanto, no le falta detalle alguno para ser una buena elección de compra, ya que, evidentemente, hay mejoras que son positivas.

Autonomía y precio, todo encaja en esta Huawei

En cuanto a su autonomía, la Huawei Band 8 promete 9 días sin necesidad de cargarla con un uso normal -hasta 14 días como máximo y 3 días con la pantalla en modo Always-On-. Se carga un 30% más rápido que la versión anterior, tardando solo 45 minutos completarse un proceso (y un detalle muy positivo es que en cinco minutos permiten tener energía para completar dos días).

Disponible en cuatro colores (negro, rosa, verde y naranja), y en versiones con o sin NFC. Por el momento, solo está disponible en China con los siguientes precios: