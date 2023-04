iOS 17 será un punto de inflexión para Apple, ¿cuál es el motivo para ello?

El esperado evento WWDC 2023 está mucho más cerca de lo que parece, y poco a poco se van conociendo las opciones que mostrará Apple en el primer día. Por ejemplo, se esperan nuevos MacBook Air -todo apunta a que el modelo más llamativo, el de pantalla de 15 pulgadas- y la posible llegada de las gafas de realidad aumentada de la firma norteamericana. Pero, como siempre, los grandes protagonistas serán los sistemas operativos de la firma, y parece que algunos tendrán novedades de gran calado.

Un ejemplo de lo que decimos es que el periodista tecnológico Mark Gurman -que es un gran especialista sobre Apple- ha publicado a modo de confirmación algo que puede impactar a todos los que son seguidores de la compañía de la manzana mordida. Y esto tiene que ver con las aplicaciones que se podrán instalar al utilizar el sistema operativo iOS 17 en los iPhone. Y, además, esto es toda una novedad y un cambio de paso en la forma de actuar al respecto de la empresa ahora dirigida por Tim Cook.

El gran cambio que llegaría en iOS 17

Parece que se estaría desarrollando todo lo necesario para permitir la instalación de aplicaciones de forma manual (lo que se conoce como sideloading) como la posibilidad de utilizar tiendas de aplicaciones de terceros en iOS 17. Un terremoto para Apple porque, hasta la fecha, la firma no ofrecía esta posibilidad y, además, no le ha faltado tiempo a la hora de criticar esto de Android. Pero donde dije digo…

Pexels

Pero, como ha ocurrido con el puerto USB tipo C, esta decisión podía ser tomada para no tener problemas con una vieja amiga de Apple: la Unión Europea. Por motivos de competencia, a la UE no le gusta nada lo cerrado que es el sistema operativo iOS en este apartado y, antes de que ocurra como con la mencionada interfaz de conexión, la compañía creada por Steve Jobs se podían tomar medidas para que no existan ni estudios ni investigaciones. Una decisión lógica, pero que cambiará la forma de entender el desarrollo que hay en los iPhone.

Lo cierto es que algo así se esperaba antes o después, pero la sorpresa de lo indicado por Gurman es que llegaría este mismo año -cuando algunos daban plazo de dos o tres-. Por lo tanto, parece que existe algo de urgencia en Apple.

Se busca que existe competencia para Apple en iOS

Parece que Apple entiende que tendrán que aceptar las imposiciones de la Unión Europea, y siendo este un mercado gigantesco para la firma, es lógico que no deseen tener problemas y se quejen por activa o pasiva. Si el cambio que comentamos acaba por ocurrir, hablamos de un cambio muy importante para iOS y, también, para los usuarios que tendrán muchas más opciones a la hora de personalizar sus iPhone.