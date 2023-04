Los Samsung Galaxy Z Fold5 y Flip5 te van a durar años. ¿Por qué?

Uno de los teléfonos más esperados del año son los Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5, próximos smartphones plegables de la firma coreana. Y, a medida que se acerca su evento de presentación vamos conociendo nuevos detalles.

Por ejemplo, recientemente supimos que el apartado fotográfico de los próximos teléfonos plegables de Samsung contarán con unas mejoras muy interesantes. Y ahora acabamos de descubrir que la firma te va a poner las cosas muy fáciles a la hora de alargar la vida de tu Samsung Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5.

Samsung se adapta a la UE y podrás cambiar la batería de tu teléfono plegable de forma más sencilla

O esto es lo que se desprende de la última publicación de los compañeros de SamMobile, un portal especializado en todo lo relacionado con Samsung y una fuente muy fiable de información.

Según el citado medio, Samsung va a realizar una serie de cambios en el diseño interno de los Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5 para que sean más ecológicos. Y uno de estos cambios tienen que ver con la batería, que contará con una lengüeta para facilitar su cambio.

Hasta ahora, las baterías se suelen soldar al dispositivo para ahorrar espacio, pero el problema es que son mucho más difíciles de sustituir. Ahora, tal y como informan desde SamMobile, el Galaxy Z Flip 5 tendrá dos baterías con números de modelo EB-BF731ABY y EB-BF732ABY, mientras que el Galaxy Z Fold 5 también funcionará con un par de baterías, con los números de modelo EB-BF946ABY y EB-BF947ABY.

Y estas cuatro baterías cuentan con un sistema de lengüeta que facilita de forma notable su cambio. En el momento en el que notes que la autonomía de tu teléfono cae, podrás reemplazar la batería de forma más sencilla.

Además, en un reciente informe de la Unión Europea vimos que la Comisión Europea trabaja en una nueva normativa que permita reemplazar las baterías de forma más sencilla, por lo que Samsung ha querido ir adaptándose para ayudar a que su cambio sea más sencillo.

En cuanto a la batería, de momento no podemos confirmar cuál será la autonomía de la próxima generación de teléfonos plegables de la firma con sede en Seúl, por lo que habrá que esperar a la presentación de los Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5 para conocer más detalles. ¿La fecha? De momento todo apunta al mes de agosto, pero hasta que Samsung no anuncie su próximo Unpacked, no podemos confirmar cuándo serán presentados.