Qué es el segundo espacio de Xiaomi y cómo activarlo en tu móvil paso a paso

Seguro que en alguna ocasión has pensado que sería estupendo tener la posibilidad de utilizar diferentes perfiles en un mismo smartphone, y crees que esto no es posible, Pues lo cierto es que estás equivocado, ya que en los terminales de Xiaomi se incluye una función que permite conseguir exactamente esto y que no necesita que instales nada para lograrlo. Hablamos de la función Segundo espacio.

Esta posibilidad se incluye desde hace tiempo en la personalización MIUI que utiliza la compañía asiática por encima de Android, y para muchos puede ser la solución que necesitan para disponer de un ámbito personal y otro profesional en el mismo móvil. Además, se ofrecen una cantidad de opciones de personalización excelentes, que van desde el utilizar diferentes fondos en cada uno de los perfiles hasta que se tengan instaladas aplicaciones que son completamente distintas. Únicamente existe una limitación: el espacio de almacenamiento, que es compartido y que no es posible mejorarlo, a no ser que utilices una tarjeta de memoria microSD (siempre que el equipo ofrezca la correspondiente compatibilidad).

Activa de forma sencilla el Segundo espacio en tu Xiaomi

Esta función, que está disponible tanto para teléfonos como para tablets, no es nada complicado darle uso y, en menos de cinco minutos, tendrás todo completamente disponible para que la puedas utilizar. Únicamente tienes que seguir los pasos que te dejamos a continuación (sin saltarte ninguno de ellos).

Entra en los Ajustes del sistema operativo que tienes en el terminal en el que deseas activar esta función. Una forma de lograrlo es dando uso al icono con forma de engranaje que existe en la lista de aplicaciones.

Ahora, en el listado que ves en la pantalla tienes que seleccionar una opción que se llama Funciones especiales. No es de las que se utiliza habitualmente, pero para tu sorpresa la encontrarás fácilmente.

Unsplash

Llegas a un lugar en el que existen diferentes opciones, entre la que verás una que se llama Segundo Espacio. Pulsa en un elemento con la palabra Activar… y, de forma automática, salta un asistente en el que irás indicando algunos parámetros que son esenciales en su funcionamiento (de la misma forma que hiciste al configurar el móvil o tablet de Xiaomi por primera vez).

Hecho esto, ya tienes todo acabado y puedes dar uso al Segundo espacio de manera habitual cambiado cómodamente pulsando en el botón Cambiar que está en la pantalla principal.

Evidentemente, si en un momento dado esta función ya no te hace falta, simplemente tienes que acceder a los Ajustes y deshabilitarla de forma parecida a como hemos indicado antes. Eso sí, haz una copia de seguridad de los datos que tengas debido a que todos los del Segundo espacio se eliminarán.