Llegan los nuevos proyectores portátiles XGIMI MoGo 2: gran calidad de imagen con Android

No son pocos los que piensan muy seriamente en comprarse un proyector portátil, ya que la versatilidad que ofrecen a la hora de compartir cualquier pared blanca en un ‘televisor’ es excelente. Pues bien, si eres uno de ellos y todavía no te has decidido, la compañía XGIMI acaba de anunciar la llegada a España de sus nuevos modelos MoGo Pro y MoGo 2 Pro. Y estos tienen buenas opciones que le hacen ser unas opciones para tener en cuenta.

Nuevas tecnologías en los proyectores de XGIMI

Una de las grandes novedades que tienen estos productos es la inclusión de una tecnología propietaria llamada Smart ISA 2.0. El nombre pude sonar algo extraño, pero lo cierto es que la inclusión de esta tiene beneficios muy claros en lo que tiene que ver con la calidad de imagen que se disfruta al utilizar los nuevos proyectores de XGIMI. Además, también permite que la configuración para adaptar lo que se ve a todo tipo de superficies (como paredes o incluso sábanas), sea lo más sencilla posible.

XGIMI

Lo realmente interesante del avance que hemos mencionado es que el proyector detecta si existe algún momento de la pared de destino o del propio dispositivo y realiza una corrección trapezoidal automática. Por lo tanto, en ningún momento se ve una imagen deformada, lo que es un gran avance y mejora de forma significativa la experiencia de uso. Y, esto, se hace sin tener que detener la reproducción, por lo que hablamos de un trabajo ‘en línea’. Otras mejoras de Smart ISA 2.0 son la detección de obstáculos en las proyecciones e, incluso, una protección para los ojos.

Calidad de imagen, más que suficiente

Los modelos ofrecen una resolución bastante respetable. La opción básica llega a 720P, mientras que la Pro alcanza los 1080p, más que suficiente para disfrutar en cualquier lugar de contenidos como películas, series e, incluso, eventos deportivos. Además, se ha logrado subir a un brillo de 400 lúmenes, por lo que hay mejoras importantes en este apartado que siempre son de agradecer.

XGIMI

Por otro lado, hay buenas noticias en la conectividad. Sin faltarle la habitual, como por ejemplo HDMI, ahora la opción elegida para conseguir energía es USB tipo C. ¿Y esto qué significa? Pues muy sencillo, que con un simple cargador de móvil puedes tener funcionando los proyectores de XGIMI e, incluso, puede dar uso a una batería externa (ideal esto para utilizar el equipo en sitios como el campo o el patio de casa). Además, el sistema operativo elegido para ambos modelos es Android TV 11, lo que permite instalar aplicaciones de todo tipo para sacar el máximo partido de los MoGo 2 pro que se acaban de anunciar en España.

Precios de estos nuevos productos

Desde ya puedes comprar los dos modelos de los que hablamos, con unos precios que se sitúan en los 399 euros para el XGIMI MoGo 2 y de 599 el Pro. Por cierto, hay un descuento en el lanzamiento que se puede aprovechar en la propia web del fabricante, lo que siempre es positivo.