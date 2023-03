Encuentra viajes de Semana Santa al mejor precio con estas apps

Ya queda tan solo una semana para que millones de españoles disfruten de un más que merecido descanso. Hablamos de las vacaciones de Semana Santa 2023, donde podrás olvidarte de tus obligaciones por unos días.

Y es más que probable que te estés planteando hacer una pequeña escapada, especialmente si tienes puente el jueves, viernes, sábado y domingo, o de viernes a lunes si vives en Cataluña y otras comunidades.

Además, a día de hoy puedes encontrar verdaderas gangas para que puedas encontrar viajes de Semana Santa 2023 baratos. Hablamos de experiencias a la altura de las expectativas y a precios muy comedidos.

Estas 2 apps son imprescindibles para encontrar viajes baratos de Semana Santa 2023

Personalmente hay dos aplicaciones que siempre recomiendo ya que son las que suelo utilizar para encontrar los mejores chollos: viajes de último minuto, packs de oferta. Te recomiendo utilizar ambas ya que en ambos casos puedes encontrar verdaderas perlas.

Hablamos de Viajeros Pirata y Busco un Chollo, dos apps imprescindibles y que te recomendamos revisar de forma periódica para no perderte ningún chollo: viajes por Europa, escapadas de fin de semana... opciones no te faltarán.

Los tiempos han cambiado y, cuando accedas a las apps que te hemos recomendado, verás que hay muchas ofertas que hace unos años eran imposibles. ¿Cuál es la trampa? Pues, por suerte, ninguna.

Sencillamente son portales que han llegado a acuerdos con compañías de viajes, cruceros... Y lo que hacen es quedarse determinadas plazas a precios más comedidos. A un hotel le sale más rentable alquilar esas 10 habitaciones que le quedaban libres con un interesante descuento a no alquilarlas.

Así que vas a poder encontrar todo tipo de chollos para cazar los mejores viajes baratos de Semana Santa para tener un merecido descanso. Y, aunque no vayas a irte a ningún lado en estos días, te recomendamos probar las dos apps igualmente.

Para empezar, su descarga es totalmente gratuita y carecen de publicidad (el dinero lo ganan a través de las comisiones por cada viaje vendido). La interfaz de las dos aplicaciones para encontrar viajes baratos es muy sencilla e intuitiva, pudiendo activar un sistema de alertas para no perderte ningún chollo.

Lo único que te recomendamos es que te leas TODAS las condiciones de cada viaje con tranquilidad. Por ejemplo, hay hoteles muy económicos en Canarias, con unos planes de una seman a precio de derribo, pero no incluyen los vuelos. Nada que no se pueda solucionar con un poco de previsión, (reservando el vuelo y luego cogiendo el chollo de viaje), por lo que opciones no te faltarán para planear escapadas al mejor precio.