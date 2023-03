Apple va a por las tarjetas de crédito con su nuevo servicio de micropréstamos

Sorpresa por parte de la compañía de la manzana mordida, que acaba de anunciar la llegada de Apple Pay Later, un nuevo servicio que te permitirá financiar tus compras en cómodos plazos sin ningún tipo de interés.

Como han indicado en la nota de prensa publicada, de momento Apple Pay Later está disponible en Estados Unidos, este servicio llega para ayudar en la salud financiera de los usuarios, al poder dividir sus compras en cuatro pagos, repartidas en seis semanas sin ningún tipo de interés o comisión.

Cabe recordar que en Estados Unidos se suele pagar de forma semanal, o cada dos semanas como mucho, por lo que tiene mucho sentido este sistema que permitirá financiar cualquier compra realizada en Apple Pay.

Apple Pay Later te permife financiar tus compras en plazos sin intereses

Por lo que indican en la nota de prensa, Apple Pay Later está situada dentro de la app Apple Wallet y te permitirá financiar compras a través de la solicitud de un micropréstamo de entre 50 y 1.000 dólares para comprar en comercios o tiendas online, incluso la App Store.

La función ya está disponible para algunos usuarios seleccionados que tendrán acceso a una versión beta de Apple Pay Later. Si todo funciona como debería, en pocas semanas llegará a todos los usuarios que cumplan con los requisitos.

"No hay un enfoque único cuando se trata de cómo las personas gestionan sus finanzas. Muchas personas buscan opciones de pago flexibles, por lo que estamos encantados de ofrecer a nuestros usuarios Apple Pay Later", dijo Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet de Apple. "Apple Pay Later se diseñó pensando en la salud financiera de nuestros usuarios, por lo que no tiene comisiones ni intereses, y se puede utilizar y gestionar dentro de Wallet, lo que facilita a los consumidores tomar decisiones de préstamo informadas y responsables."

Respecto al mecanismo de Apple Pay Later, lo cierto es que es bastante sencillo: solo tendrás que solicitar un préstamo en Wallet, introducir la cantidad (50 a 1000 dólares) que necesitas, aceptar las condiciones de Apple Pay Later y esperar a que la plataforma haga una comprobación de crédito para ayudar a garantizar que el usuario se encuentra en una buena posición financiera antes de aceptar el préstamo.

Una vez aprobado el préstamo, el usuario verá la opción Pay Later cuando seleccione Apple Pay en una tienda en línea y en las aplicaciones para iPhone y iPad, y podrá utilizar Apple Pay Later para realizar una compra.

Incluso podrás solicitar el préstamo durante el proceso de compra una vez hayas configurado Apple Pay Later y confirmen que cumples con las condiciones. Y a partir de ese momento, tendrás 30 días para devolver el préstamo.

Apple Pay Later está integrado en Wallet, por lo que los usuarios pueden ver, controlar y gestionar todos sus préstamos en un solo lugar.