Aparecen nuevos datos de los botones sólidos que tendrán los iPhone 15 Pro, Apple acierta

Una de las novedades que se apunta con más fuerza que tendrán los iPhone 15 Pro será que se integrarán los conocidos como botones sólidos que sustituirán a todos los mecánicos que hasta la fecha integran estos teléfonos. Pues bien, se acaban de conocer algunos detalles importantes respecto a su funcionamiento. Y las cosas apuntan en muy buena dirección.

La nueva generación de los smartphones de la compañía de Cupertino contará con estos nuevos botones para realizar acciones como por ejemplo gestionar el volumen e, incluso, apagar y encender el terminal. De esta forma, sustituirán a los actuales para alegría de Steve Jobs, ya que le habría encantado poder hacer esto a él en su momento (pero la tecnología necesaria no estaba plenamente desarrollada). El caso es que el cambio parece una completa realidad.

Lo que se ha conocido de los nuevos botones de los iPhone 15 Pro

La idea que tiene Apple es la de incluir un chip específico para gestionar todo lo que tiene que ver con la utilización de estos nuevos componentes de sus teléfonos. Este sería de bajo consumo, y es completamente necesario debido a que algunas funciones no se podían ejecutar si no existe. Un ejemplo de lo que decimos es el encender el terminal (tanto cuando queda batería como en el momento en el que esto no es así). Si no hay algo para controlar este proceso, el trabajo no se puede realizar de forma adecuada debido a que no existe nada mecánico para ello.

Unsplash

Por otro lado, este nuevo procesador también permitirá que el usuario pueda controlar de una forma muy precisa, por ejemplo, cómo desea controlar el volumen. Así, por ejemplo, dependiendo de la presión ejercida, se podrá realizar esta acción de forma más o menos rápida. Además, también se podría ofrecer el reconocer que se deslicen los dedos para esto mismo e, incluso, para bloquear el dispositivo. Todo un acierto de Apple que se incluya un chip que permitirá una cantidad de funciones muy avanzadas y precisas con los nuevos botones sólidos.

Incluso, se podría utilizar el nuevo componente para optimizar el funcionamiento de algunas funciones que son propias de los iPhone desde hace tiempo, como por ejemplo el que permite encontrar uno de estos teléfonos si se ha perdido -incluso si el equipo está apagado-.

Un avance que llegar solo a los modelos Pro

Pues sí, parece que Apple tiene la idea de utilizar este nuevo añadido como elemento diferenciador entre las opciones básicas de sus nuevos iPhone 15 frente a los Pro. Y esto no es algo nuevo, ya que con la última generación de los teléfonos que están a la venta se hizo algo parecido con la Dynamic Island o la cámara trasera de tres sensores.