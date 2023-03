Así puedes restablecer en los iPhone la configuración de las redes rápidamente

Seguro que en alguna ocasión has tenido un problema que hace que las opciones de redes no funcionen bien en los iPhone. Esto es bastante frustrante, y que puede ocurrir que los cascos que utilizas no se sincronicen e, incluso, que acceder a Internet mediante WiFi o datos móviles sea simplemente imposible. Te contamos cómo solucionar esto sin tener que perder toda la información del teléfono.

En algunas ocasiones pasar Modo avión puede arreglar el desaguisado que te está ocurriendo, pero es posible que el problema persista y la desesperación aparezca. Que no sea así, ya que es posible restablecer todo lo que tiene que ver con la conectividad de redes de forma independiente. Y, por lo tanto, empezar desde cero con ellas. De esta forma, a no ser que sea todo un fallo del propio hardware, lo más probable es que el iPhone pase a funcionar como siempre. Y justo de eso se trata.

Así restaurar la configuración de redes en un iPhone

Hay algunas cosas que debes conocer antes de hacer nada. Por ejemplo, debes tener claro que todas las redes WiFi que tienes guardadas desaparecerán, esto es importante y es posible que antes de nada desees realizar una copia de seguridad de tu información. Aparte, ocurre lo mismo con los perfiles Bluetooth, lo que hace que los accesorios sincronizados dejen de estarlo. Incluso tanto los perfiles VPN como la configuración de datos (esta si es especial), también se tendrá que crear de nuevo. Si esto no es un problema, esto es lo que tienes que hacer:

Abre el apartado de Configuración en el iPhone de modo habitual, por ejemplo, utilizando el icono que tiene un círculo tipo engranaje en su interior.

Ahora, busca el apartado General y, aquí, selecciona la opción Transferir o Restablecer el iPhone.

Pexels

Entre las opciones disponibles encontrarás una denominada Restablecer configuración de red. Pulsa en ella y debes escribir la contraseña que utilizas en el terminal. Se pide ahora confirmación de la acción.

Te queda tener un poco de paciencia y, una vez que se termine el proceso, ya tienes todo como nuevo.

Lo cierto es que esta es una herramienta de lo más útil y, lo mejor de todo, de gran efectividad. Por lo tanto, si tienes problemas con cualquier apartado de las redes en el iPhone, no dudes en utilizarla si es posible. Lo normal es que todo lo que te ocurre se solucione y, en consecuencia, el terminal volverá a funcionar con normalidad.